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Ученые предрекли человечеству вымирание

Ученые предрекли человечеству вымираниеГибель животных начнётся примерно в конце этого века.

Ученые после изучения случая Пермского вымирания, которое произошло 250 млн лет назад, пришли к выводу, что крах ждёт и человечество. В далеком прошлом умерло 90% морских созданий и 70% наземных. Очень скоро катаклизмы повторятся.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Массовое вымирание произошло вследствие извержения вулканов, из-за чего температура в океанах увеличилась на 11°С. Кроме того, морские обитатели начали ощущать дефицит кислорода. Изменения в Мировом океане привели к гибели и сухопутных созданий, которые были зависимы от моря.

По словам ученых, сейчас тоже ощущается значительное потепление. Гибель животных начнётся примерно в конце этого века, уже к 2300 году умрет 50% флоры и фауны Земли.

Примечательно, что в этот раз климат меняется из-за людей, а не вулканов. Мы сами создаём неблагоприятные для жизни условия, отмечает ученый из Университета Вашингтона Кертис Дойч.

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Нагревание, конечно, не будет таким же большим, как в Пермский период. Плюс, еще есть шанс уменьшить негативное влияние, для этого лишь нужно желание властей развитых стран.
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 Теги: Ученые, вымирание

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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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