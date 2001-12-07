Раздел: Невероятное
Ученые предрекли человечеству вымирание
Гибель животных начнётся примерно в конце этого века.
Ученые после изучения случая Пермского вымирания, которое произошло 250 млн лет назад, пришли к выводу, что крах ждёт и человечество. В далеком прошлом умерло 90% морских созданий и 70% наземных. Очень скоро катаклизмы повторятся.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Массовое вымирание произошло вследствие извержения вулканов, из-за чего температура в океанах увеличилась на 11°С. Кроме того, морские обитатели начали ощущать дефицит кислорода. Изменения в Мировом океане привели к гибели и сухопутных созданий, которые были зависимы от моря.
По словам ученых, сейчас тоже ощущается значительное потепление. Гибель животных начнётся примерно в конце этого века, уже к 2300 году умрет 50% флоры и фауны Земли.
Примечательно, что в этот раз климат меняется из-за людей, а не вулканов. Мы сами создаём неблагоприятные для жизни условия, отмечает ученый из Университета Вашингтона Кертис Дойч.
Читайте также: Человечеству предрекли скорое вымирание: названа причина
Нагревание, конечно, не будет таким же большим, как в Пермский период. Плюс, еще есть шанс уменьшить негативное влияние, для этого лишь нужно желание властей развитых стран.
Ученые после изучения случая Пермского вымирания, которое произошло 250 млн лет назад, пришли к выводу, что крах ждёт и человечество. В далеком прошлом умерло 90% морских созданий и 70% наземных. Очень скоро катаклизмы повторятся.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Массовое вымирание произошло вследствие извержения вулканов, из-за чего температура в океанах увеличилась на 11°С. Кроме того, морские обитатели начали ощущать дефицит кислорода. Изменения в Мировом океане привели к гибели и сухопутных созданий, которые были зависимы от моря.
По словам ученых, сейчас тоже ощущается значительное потепление. Гибель животных начнётся примерно в конце этого века, уже к 2300 году умрет 50% флоры и фауны Земли.
Примечательно, что в этот раз климат меняется из-за людей, а не вулканов. Мы сами создаём неблагоприятные для жизни условия, отмечает ученый из Университета Вашингтона Кертис Дойч.
Читайте также: Человечеству предрекли скорое вымирание: названа причина
Нагревание, конечно, не будет таким же большим, как в Пермский период. Плюс, еще есть шанс уменьшить негативное влияние, для этого лишь нужно желание властей развитых стран.
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