Раздел: Невероятное
Археологи наткнулись на "идеальный" камень
Ученые в ближайшее время планируют изучить артефакты.
Известный специалист из Национального музея Коста-Рики Франсиско Корралес рассказал, что его командой обнаружено более 15 сферических камней. Археолог утверждает, что находки обладают идеальной формой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
По всему миру эксперты принялись обсуждать происхождение этих камней. Известно, что находкам больше тысячи лет. Об этом стало известно благодаря сообщениям американских научных изданий.
Так, объекты назвали каменными сферами Дикиса, их чаще всего находят на юге Коста-Рики. По словам ученых, данные камни созданы предшественниками культуры Борука между 300 и 1500 годом. В данный период сферы ставили близ важных населенных пунктов, чтобы показать величие и положение лидеров.
Ученые в ближайшее время планируют изучить артефакты, сравнив их между собой. На данный момент сферы частично зарыты. Такое решение, по словам исследователя Изабеля Медины, позволит сохранить начальный вид артефактов.
Читайте также: В Китае нашли останки людей неизвестного происхождения
Эксперты планируют выяснить, какими инструментами пользовались древние люди. Сейчас есть догадки, что камни были созданы из магматических и осадочных пород, добытых в карьере в предгорьях Костенья.
Известный специалист из Национального музея Коста-Рики Франсиско Корралес рассказал, что его командой обнаружено более 15 сферических камней. Археолог утверждает, что находки обладают идеальной формой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
По всему миру эксперты принялись обсуждать происхождение этих камней. Известно, что находкам больше тысячи лет. Об этом стало известно благодаря сообщениям американских научных изданий.
Так, объекты назвали каменными сферами Дикиса, их чаще всего находят на юге Коста-Рики. По словам ученых, данные камни созданы предшественниками культуры Борука между 300 и 1500 годом. В данный период сферы ставили близ важных населенных пунктов, чтобы показать величие и положение лидеров.
Ученые в ближайшее время планируют изучить артефакты, сравнив их между собой. На данный момент сферы частично зарыты. Такое решение, по словам исследователя Изабеля Медины, позволит сохранить начальный вид артефактов.
Читайте также: В Китае нашли останки людей неизвестного происхождения
Эксперты планируют выяснить, какими инструментами пользовались древние люди. Сейчас есть догадки, что камни были созданы из магматических и осадочных пород, добытых в карьере в предгорьях Костенья.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1129
0
Также советуем посмотреть
- «Лайфхаки» родителей, способных решить любую проблему
- Прикольные фотки девушек, умеющих над собой смеяться
- Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
- Нелепые ситуации, которые могли произойти только на дорогах
- Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
- Забавные фотки людей, которым не везет по жизни
- Сеть покорила кошка, которая отлично играет в прятки
- В Сети подняли на смех реакцию россиян на свежей фото Порошенко
- Соцсети высмеяли Путина за звонок ребенку
- В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе
- Сеть в восторге от кота, который дает спортсменам «пять»
- В Сети высмеяли Путина, оказавшегося ниже Медведева
- В Африке отыскали рухнувший корабль инопланетян
- Улыбнитесь: смешные анекдоты для хорошего настроения
- Сутки в зоне ООС: ранен один украинский военнослужащий
- Принц Уильям публично подшутил над женой
- Смешной еж из Львова покоряет Instagram
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
Оставьте свой комментарий