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Археологи наткнулись на "идеальный" камень

Археологи наткнулись на "идеальный" каменьУченые в ближайшее время планируют изучить артефакты.

Известный специалист из Национального музея Коста-Рики Франсиско Корралес рассказал, что его командой обнаружено более 15 сферических камней. Археолог утверждает, что находки обладают идеальной формой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

По всему миру эксперты принялись обсуждать происхождение этих камней. Известно, что находкам больше тысячи лет. Об этом стало известно благодаря сообщениям американских научных изданий.

Так, объекты назвали каменными сферами Дикиса, их чаще всего находят на юге Коста-Рики. По словам ученых, данные камни созданы предшественниками культуры Борука между 300 и 1500 годом. В данный период сферы ставили близ важных населенных пунктов, чтобы показать величие и положение лидеров.

Ученые в ближайшее время планируют изучить артефакты, сравнив их между собой. На данный момент сферы частично зарыты. Такое решение, по словам исследователя Изабеля Медины, позволит сохранить начальный вид артефактов.

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Эксперты планируют выяснить, какими инструментами пользовались древние люди. Сейчас есть догадки, что камни были созданы из магматических и осадочных пород, добытых в карьере в предгорьях Костенья.
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 Теги: Археологи, камень

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Вчера, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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