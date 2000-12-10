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Раздел: Невероятное  
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Найден ген, отличающий человека от животных

Найден ген, отличающий человека от животныхОткрытие поможет учёным более подробно разобраться в истории эволюции человека.

Учёные, представляющие новозеландский Университет Отаго, рассказали широкой общественности, что им удалось найти ген, отличающий человека от животных.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Найденный ген, который назвали PLEKHG6, отличает человека разумного от других приматов и млекопитающих. Автором открытия оказался доктор по имени Адам О’Нил, работавший над изучением редчайшего расстройства мозга.

По мнению исследователей, это открытие поможет учёным более подробно разобраться в истории эволюции человека, заполнив множественные пробелы. Кроме того, эксперты подчеркнули, что находка PLEKHG6 подтолкнёт науку в создании новых методов и средств по лечению ряда тяжёлых неврологических болезней.

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Учёные уверены, что в геноме человека содержатся и другие структуры, отличающие его от животных, поэтому в планах специалистов заняться поиском и подобных генов.
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 Теги: ген, животные

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Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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