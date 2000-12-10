Раздел: Невероятное
Британка две недели не могла расстаться с мертворожденной дочерью
Из двух рожденных близнецов выжил лишь один.
27-летняя жительница Ланкастера (Великобритания) Эмма Вудхаус была беременна девочками-близнецами, которым она уже дала имена Джессика и Белла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
На 29-й неделе срока произошла трагическая случайность - пуповина Джессики разорвалась в утробе и Эмме срочно сделали кесарево сечение.
Однако, было уже слишком поздно. С Беллой все было в порядке, а вот Джессика появилась на свет мертвой. Несмотря на то, что ее 22 минуты пытались реанимировать, девочка так и не ожила.
Эмма и ее муж Пол были так сильно подавлены случившимся, что не могли расстаться с мертвым младенцем и попросили медсестер пока не забирать его.
"Сотрудники больницы были очень удивлены нашим решением. Но они разрешили нам сделать это и сказали, что мы можем оставить ее с собой в палате на тот срок, какой посчитаем нужным".
Последующие две недели маленькое тельце Джессики держали в специальной охлаждающей кроватке, а Эмма время от времени брала свою мертвую дочь на руки, обнимала ее, укачивала как живого младенца и даже выводила на прогулки в коляске.
Также Эмма и Пол познакомили с Джессикой трех своих старших детей. По их словам, все это было сделано для того, чтобы "уменьшить табу вокруг мертворожденных младенцев".
5-летний Джек рядом с тельцем его мертворожденной сестры
Эмма даже купила Джессике рождественские подарки и хочет подвесить для нее чулок у себя дома.
"С того момента, когда Джессика появилась на свет, я просто влюбилась в нее. Она выглядела так прекрасно. Те две недели, что она провела с нами, были замечательными. Мы все это сделали для того, чтобы показать людям, что можно провести время с ребенком после того, как он ушел, потому что вам нужны воспоминания с ним. И все это не должно восприниматься как нарушение табу. Несмотря на то, что она умерла, мы очень хотели провести с ней время.", - рассказывает Эмма Вудхаус.
Эмма и ее муж Пол с близнецами
"Когда нам дали разрешение, мы привезли в больницу нашего старшего сына Джека и познакомили его с Джессикой. Объяснили ему, что Белла и Джессика пришли в этот мир слишком рано и что Джессика ушла. Джек очень расстроился, но потом обнял ее и стал рассматривать ее ручки и ножки.
Было прекрасно видеть как он обращается с ней, как будто она живая. Потом нам разрешили привезти в палату и остальных двух наших детей: 4-летнего Микки и 2-летнюю Николь. Они играли вокруг нее и все было просто замечательно".
На фото Эмма Вудхаус, ее 5-летний сын Джек и тельце Джессики
Читайте также: В Мексике найдены останки ужасающего создания
На второй неделе тельце младенца начало синеть и теперь его почти все время приходилось держать в помещении морга. Тогда Эмма и Пол поняли, что их время прошло и спустя еще пару дней кремировали тельце Джессики, одев его в красивое белое платье. Прах малютки положили в красивую урну, которая сейчас хранится в их доме.
27-летняя жительница Ланкастера (Великобритания) Эмма Вудхаус была беременна девочками-близнецами, которым она уже дала имена Джессика и Белла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
На 29-й неделе срока произошла трагическая случайность - пуповина Джессики разорвалась в утробе и Эмме срочно сделали кесарево сечение.
Однако, было уже слишком поздно. С Беллой все было в порядке, а вот Джессика появилась на свет мертвой. Несмотря на то, что ее 22 минуты пытались реанимировать, девочка так и не ожила.
Эмма и ее муж Пол были так сильно подавлены случившимся, что не могли расстаться с мертвым младенцем и попросили медсестер пока не забирать его.
"Сотрудники больницы были очень удивлены нашим решением. Но они разрешили нам сделать это и сказали, что мы можем оставить ее с собой в палате на тот срок, какой посчитаем нужным".
Последующие две недели маленькое тельце Джессики держали в специальной охлаждающей кроватке, а Эмма время от времени брала свою мертвую дочь на руки, обнимала ее, укачивала как живого младенца и даже выводила на прогулки в коляске.
Также Эмма и Пол познакомили с Джессикой трех своих старших детей. По их словам, все это было сделано для того, чтобы "уменьшить табу вокруг мертворожденных младенцев".
5-летний Джек рядом с тельцем его мертворожденной сестры
Эмма даже купила Джессике рождественские подарки и хочет подвесить для нее чулок у себя дома.
"С того момента, когда Джессика появилась на свет, я просто влюбилась в нее. Она выглядела так прекрасно. Те две недели, что она провела с нами, были замечательными. Мы все это сделали для того, чтобы показать людям, что можно провести время с ребенком после того, как он ушел, потому что вам нужны воспоминания с ним. И все это не должно восприниматься как нарушение табу. Несмотря на то, что она умерла, мы очень хотели провести с ней время.", - рассказывает Эмма Вудхаус.
Эмма и ее муж Пол с близнецами
"Когда нам дали разрешение, мы привезли в больницу нашего старшего сына Джека и познакомили его с Джессикой. Объяснили ему, что Белла и Джессика пришли в этот мир слишком рано и что Джессика ушла. Джек очень расстроился, но потом обнял ее и стал рассматривать ее ручки и ножки.
Было прекрасно видеть как он обращается с ней, как будто она живая. Потом нам разрешили привезти в палату и остальных двух наших детей: 4-летнего Микки и 2-летнюю Николь. Они играли вокруг нее и все было просто замечательно".
На фото Эмма Вудхаус, ее 5-летний сын Джек и тельце Джессики
Читайте также: В Мексике найдены останки ужасающего создания
На второй неделе тельце младенца начало синеть и теперь его почти все время приходилось держать в помещении морга. Тогда Эмма и Пол поняли, что их время прошло и спустя еще пару дней кремировали тельце Джессики, одев его в красивое белое платье. Прах малютки положили в красивую урну, которая сейчас хранится в их доме.
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