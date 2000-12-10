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Раздел: Невероятное  
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Одной из стран Европы грозит полное затопление

Одной из стран Европы грозит полное затопление Ученые из Голландского центра геодезии и геоинформатики бьют тревогу.

Нидерланды постепенно уходят под воду. Только в 2017 году было зафиксировано оседание десятка домов и образование в их фундаментах трещин. Ситуация стала ухудшаться в последние годы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СоцПортал.

Давно известен тот факт, что местные жители настойчиво борются с этим, отвоевывая у мирового океана территорию метр за метром.

Корнем проблемы стало глобальное изменение климата и рост уровня моря.

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Все это уже в ближайшее десятилетие может стать причиной не только более частых наводнений, но и разрушения фундаментов зданий.
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 Теги: Нидерланды, потоп

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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