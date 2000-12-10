Раздел: Невероятное
Одной из стран Европы грозит полное затопление
Ученые из Голландского центра геодезии и геоинформатики бьют тревогу.
Нидерланды постепенно уходят под воду. Только в 2017 году было зафиксировано оседание десятка домов и образование в их фундаментах трещин. Ситуация стала ухудшаться в последние годы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СоцПортал.
Давно известен тот факт, что местные жители настойчиво борются с этим, отвоевывая у мирового океана территорию метр за метром.
Корнем проблемы стало глобальное изменение климата и рост уровня моря.
Читайте также: Ученые предупредили о возможности крупнейшего потопа на Земле
Все это уже в ближайшее десятилетие может стать причиной не только более частых наводнений, но и разрушения фундаментов зданий.
Нидерланды постепенно уходят под воду. Только в 2017 году было зафиксировано оседание десятка домов и образование в их фундаментах трещин. Ситуация стала ухудшаться в последние годы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СоцПортал.
Давно известен тот факт, что местные жители настойчиво борются с этим, отвоевывая у мирового океана территорию метр за метром.
Корнем проблемы стало глобальное изменение климата и рост уровня моря.
Читайте также: Ученые предупредили о возможности крупнейшего потопа на Земле
Все это уже в ближайшее десятилетие может стать причиной не только более частых наводнений, но и разрушения фундаментов зданий.
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