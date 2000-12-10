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Раздел: Невероятное  
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Ученые предупредили о кардинальном изменении климата в 2019 году

Ученые предупредили о кардинальном изменении климата в 2019 году По прогнозам экспертов, следующий год станет аномально жарким.

Исследователи заявили, что следующий год окажется невероятно жарким из-за нагрева верхнего слоя вод в восточной части Тихого океана. Этот процесс назван феноменом Эль-Ниньо. Неутешительный прогноз был дан Самантой Стивенсон – исследователем из Университета Калифорнии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Предыдущие годы, начиная с 2015 года, можно назвать самыми жаркими. Причиной климатических сдвигов принято считать не только природные процессы, но и антропогенное влияние людей: количество двуокиси углерода в атмосфере только увеличивается.

Если судить в целом, то за последние четыреста месяцев климат стал заметно теплее, по сравнению с прошлым веком. В следующем году люди будут ещё больше страдать от невыносимой жары, лесных пожаров и сильных штормов.

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В 2018 году, к примеру, в Северном полушарии насчитали семьдесят тропических ураганов, что почти на 20 случаев больше за среднее значение.
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 Теги: климат, жара

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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