Ученые предупредили о кардинальном изменении климата в 2019 году

По прогнозам экспертов, следующий год станет аномально жарким.



Исследователи заявили, что следующий год окажется невероятно жарким из-за нагрева верхнего слоя вод в восточной части Тихого океана. Этот процесс назван феноменом Эль-Ниньо. Неутешительный прогноз был дан Самантой Стивенсон – исследователем из Университета Калифорнии, сообщает



Предыдущие годы, начиная с 2015 года, можно назвать самыми жаркими. Причиной климатических сдвигов принято считать не только природные процессы, но и антропогенное влияние людей: количество двуокиси углерода в атмосфере только увеличивается.



Если судить в целом, то за последние четыреста месяцев климат стал заметно теплее, по сравнению с прошлым веком. В следующем году люди будут ещё больше страдать от невыносимой жары, лесных пожаров и сильных штормов.



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В 2018 году, к примеру, в Северном полушарии насчитали семьдесят тропических ураганов, что почти на 20 случаев больше за среднее значение. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Исследователи заявили, что следующий год окажется невероятно жарким из-за нагрева верхнего слоя вод в восточной части Тихого океана. Этот процесс назван феноменом Эль-Ниньо. Неутешительный прогноз был дан Самантой Стивенсон – исследователем из Университета Калифорнии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты Предыдущие годы, начиная с 2015 года, можно назвать самыми жаркими. Причиной климатических сдвигов принято считать не только природные процессы, но и антропогенное влияние людей: количество двуокиси углерода в атмосфере только увеличивается.Если судить в целом, то за последние четыреста месяцев климат стал заметно теплее, по сравнению с прошлым веком. В следующем году люди будут ещё больше страдать от невыносимой жары, лесных пожаров и сильных штормов.В 2018 году, к примеру, в Северном полушарии насчитали семьдесят тропических ураганов, что почти на 20 случаев больше за среднее значение.





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