Раздел: Невероятное
Американская пенсионерка едва не лишилась мозга из-за питья загрязненной воды
В водопроводной воде содержались опасные микроорганизмы.
69-летняя жительница Сиэтла (США) скончалась после того, как год проболела от проникшего в ее мозг с водопроводной водой крайне опасного микроорганизма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Сначала на носу женщины высыпала странная сыпь, но врачи не могли понять ее причину, хотя женщина несколько раз сдавала анализы.
Когда лишь спустя год врачи диагностировали у нее полное разрушение части мозга, вызванное редкой плотоядной амёбой вида Balamuthia mandrillari, было уже поздно (paranormal-news.ru)
Неназванная пожилая женщина из Сиэтла заболела синуситом и врач порекомендовал ей промывать нос физраствором из стерилизованной воды. Однако женщина решила, что для промывания достаточно обычной воды из-под крана, прошедшей через простой фильтр из супермаркета.
Спустя месяц у женщины высыпала на носу сыпь, которая поставила в тупик дерматологов. А спустя год у женщины начались проблемы с мозговой деятельностью и она не могла контролировать левую руку.
Когда ее доставили в больницу, ей сделали компьютерную томографию, и в ее мозгу обнаружили небольшую аномалию, похожую на опухоль, диаметром всего полтора сантиметра. На фото ниже аномалия выделяется светлым пятном на снимках А и В.
Врачи решили, что имеют дело с раковой опухолью и отправили пациентку сдавать биопсию. Но спустя неделю женщина снова попала в больницу и на этот раз у нее помимо проблем с рукой начались проблемы и с ногой.
Когда ей снова сделали томографию, врачи напугались, поняв, что светлый участок "опухоли" в ее мозгу стал еще больше. Именно тогда впервые было сделано предположение о проникшей в мозг плотоядной амёбе.
Медицинская команда экстренно связалась Центром по контролю и профилактике заболеваний и затребовала новый препарат для лечения амебной инфекции в больницу. Однако было уже слишком поздно.
Несмотря на применение лекарств и срочную операцию, женщине становилось все хуже с каждым днем. Через неделю она впала в кому и умерла.
Во время операции хирурги были шокированы увиденным.
"Часть ее мозга была буквально поглощена этой амёбой и превратилась в месиво, похожее на кровавую "кашу". Амёба разрушила нервные клетки", - рассказывает доктор Чарльз Коббс.
Амёба Balamuthia mandrillari нередко встречается в воде и земле, но случаи заражения ею человека крайне редки. Однако, самое плохое в том, что практически все они закончились смертью пациентов. Амёба Balamuthia mandrillari не дает людям никакого шанса на выживание.
Более того, эту амёбу обнаружили лишь в 1986 году и это совершенно новая и пока малоизученная опасность для человечества. Во всем мире с тех пор ею заразилось всего около 200 человек, в том числе 70 в США.
Читайте также: Одной из стран Европы грозит полное затопление
Фильтр для воды может обезопасить воду от вредных примесей и другой крупной заразы, но он не спасает от амёбы.
69-летняя жительница Сиэтла (США) скончалась после того, как год проболела от проникшего в ее мозг с водопроводной водой крайне опасного микроорганизма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Сначала на носу женщины высыпала странная сыпь, но врачи не могли понять ее причину, хотя женщина несколько раз сдавала анализы.
Когда лишь спустя год врачи диагностировали у нее полное разрушение части мозга, вызванное редкой плотоядной амёбой вида Balamuthia mandrillari, было уже поздно (paranormal-news.ru)
Неназванная пожилая женщина из Сиэтла заболела синуситом и врач порекомендовал ей промывать нос физраствором из стерилизованной воды. Однако женщина решила, что для промывания достаточно обычной воды из-под крана, прошедшей через простой фильтр из супермаркета.
Спустя месяц у женщины высыпала на носу сыпь, которая поставила в тупик дерматологов. А спустя год у женщины начались проблемы с мозговой деятельностью и она не могла контролировать левую руку.
Когда ее доставили в больницу, ей сделали компьютерную томографию, и в ее мозгу обнаружили небольшую аномалию, похожую на опухоль, диаметром всего полтора сантиметра. На фото ниже аномалия выделяется светлым пятном на снимках А и В.
Врачи решили, что имеют дело с раковой опухолью и отправили пациентку сдавать биопсию. Но спустя неделю женщина снова попала в больницу и на этот раз у нее помимо проблем с рукой начались проблемы и с ногой.
Когда ей снова сделали томографию, врачи напугались, поняв, что светлый участок "опухоли" в ее мозгу стал еще больше. Именно тогда впервые было сделано предположение о проникшей в мозг плотоядной амёбе.
Медицинская команда экстренно связалась Центром по контролю и профилактике заболеваний и затребовала новый препарат для лечения амебной инфекции в больницу. Однако было уже слишком поздно.
Несмотря на применение лекарств и срочную операцию, женщине становилось все хуже с каждым днем. Через неделю она впала в кому и умерла.
Во время операции хирурги были шокированы увиденным.
"Часть ее мозга была буквально поглощена этой амёбой и превратилась в месиво, похожее на кровавую "кашу". Амёба разрушила нервные клетки", - рассказывает доктор Чарльз Коббс.
Амёба Balamuthia mandrillari нередко встречается в воде и земле, но случаи заражения ею человека крайне редки. Однако, самое плохое в том, что практически все они закончились смертью пациентов. Амёба Balamuthia mandrillari не дает людям никакого шанса на выживание.
Более того, эту амёбу обнаружили лишь в 1986 году и это совершенно новая и пока малоизученная опасность для человечества. Во всем мире с тех пор ею заразилось всего около 200 человек, в том числе 70 в США.
Читайте также: Одной из стран Европы грозит полное затопление
Фильтр для воды может обезопасить воду от вредных примесей и другой крупной заразы, но он не спасает от амёбы.
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