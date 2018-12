Найден новый подвид австралопитеков

Археологи заявили об открытии нового подвида древнего человека - Australopithecus prometheus. Останки этого подвида нашли в начале девяностых, и с тех пор археологи занимались восстановлением и сбором полного скелета.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ridus Я потратил 20 лет на то, чтобы добыть этот скелет, обнаружить его в пещере, найти каждую кость, а затем очистить их так, чтобы мы могли идентифицировать их, восстановить и воссоздать полный скелет, - рассказал автор исследования Рональд Кларк.Скелет был обнаружен в ЮАР в пещере Стеркфонтейн. Тогда ученые предположили, что останки могут принадлежать древнейшему предку человека - Little Foot.К 1997 году Кларк начал собирать воедино все части скелета: в пещерах были найдены еще кости, и их требовалось извлечь из горной породы, чем и занимались археологи до 2012 года. В результате у ученых получилось собрать практически полный скелет.Но последние исследования показывают, что останки относятся к особому виду австралопитека - промежуточному звену между обезьяной и человеком.Этот подвид археологи обнаружили впервые.Напомним, что останки Little Foot принадлежали пожилой женщине ростом около 130 см, которая жила на территории недалеко от пещер Стеркфонстейн в ЮАР примерно 3,7 млн лет назад.Останки женщины (особенно конечности) прекрасно сохранились, что помогло ученым собрать не только полную визуализацию скелета, но и выяснить способ передвижения Little Foot при жизни.Оказалось, что женщина необычно перемещалась: ее ноги были длиннее ее рук, тогда как у австралопитека - ноги и руки были примерно одинаковой длины. Вероятно, именно у этого подвида начала увеличиваться длина шага.Теперь останки Little Foot получили название A. prometheus и их вынесли в отдельный подвид. Они являются родственниками австралопитеков, но имеют свои особенности. Например, у A. prometheus было более плоское лицо, большие зубы и существовал промежуток между верхними клыками и резцами.На основе этих данных специалисты сделали вывод, что представители нового подвида могли быть вегетарианцами, когда как все остальные известные австралопитеки были всеядными.