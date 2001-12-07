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В Китае найдена роскошная колесница

В Китае найдена роскошная колесницаКолесница украшена большим количеством узоров.

Сотрудники Научно-исследовательского института археологии Академии общественных наук Китая сообщили об открытии в провинции Хэбэй, где в древнем захоронении была найдена роскошная колесница.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mir24.tv.

Как сообщает агентство Синьхуа, находка была сделана на севере страны в захоронении периода правления династии Восточная Чжоу (770-256 гг до н.э.)
Археологи раскопали роскошную позолоченную колесницу. Ширина повозки составляет 142,5, а длина - 106 сантиметров. Она передвигалась на двух колесах диаметром по 140 сантиметров, причем у каждого было по 38 спиц.

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Колесница украшена большим количеством узоров, а также металлическими фигурками животных. Некоторые элементы декора до сих пор блестят, хотя провели под землей около 2500 лет  Исследователи считают, что обладателем захоронения был человек с очень высоким социальным статусом.
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 Теги: Китай, колесница

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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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