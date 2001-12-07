Раздел: Невероятное
В Китае найдена роскошная колесница
Колесница украшена большим количеством узоров.
Сотрудники Научно-исследовательского института археологии Академии общественных наук Китая сообщили об открытии в провинции Хэбэй, где в древнем захоронении была найдена роскошная колесница.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mir24.tv.
Как сообщает агентство Синьхуа, находка была сделана на севере страны в захоронении периода правления династии Восточная Чжоу (770-256 гг до н.э.)
Археологи раскопали роскошную позолоченную колесницу. Ширина повозки составляет 142,5, а длина - 106 сантиметров. Она передвигалась на двух колесах диаметром по 140 сантиметров, причем у каждого было по 38 спиц.
Читайте также: Роскошная жизнь «золотой молодежи» Тегерана. Фото
Колесница украшена большим количеством узоров, а также металлическими фигурками животных. Некоторые элементы декора до сих пор блестят, хотя провели под землей около 2500 лет Исследователи считают, что обладателем захоронения был человек с очень высоким социальным статусом.
Сотрудники Научно-исследовательского института археологии Академии общественных наук Китая сообщили об открытии в провинции Хэбэй, где в древнем захоронении была найдена роскошная колесница.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mir24.tv.
Как сообщает агентство Синьхуа, находка была сделана на севере страны в захоронении периода правления династии Восточная Чжоу (770-256 гг до н.э.)
Археологи раскопали роскошную позолоченную колесницу. Ширина повозки составляет 142,5, а длина - 106 сантиметров. Она передвигалась на двух колесах диаметром по 140 сантиметров, причем у каждого было по 38 спиц.
Читайте также: Роскошная жизнь «золотой молодежи» Тегерана. Фото
Колесница украшена большим количеством узоров, а также металлическими фигурками животных. Некоторые элементы декора до сих пор блестят, хотя провели под землей около 2500 лет Исследователи считают, что обладателем захоронения был человек с очень высоким социальным статусом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
60
0
Также советуем посмотреть
- Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
- Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек
- Забавные коты, не способные спокойно сидеть рядом с елкой
- Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным
- Англичанин хранил зубные щетки в древнем бесценном артефакте
- В ВСУ сформировали резерв из 200 тысяч человек
- Нацсовет отказал телеканалу Мураева в переоформлении лицензии
- Сомнительные достижения Путина высмеяли новой карикатурой
- Украина – Коломойский: кто кого
- Болельщики оставили без трусов футболиста, забившего решающий гол
- В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
- В Сети высмеяли реакцию России на протесты в Париже
- Российское ТВ снимает сюжеты о «нищих» украинцах
- В Нацполиции стартовали масштабные оперативно-тактические учения
- В ГБР направлено более 300 уголовных дел по факту совершения военных
- Проблемы русских богачей в Лондоне высмеяли новой карикатурой
- Укравтодор объявил о втором уровне угрозы на дорогах
- Минздрав заявляет о захвате медуниверситета в Одессе
- Члены путинской ОПГ будут наказаны
- В Сети высмеяли очередную байку «ДНР» об украинцах-карателях
- В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем
- Над Техасом на закате нависло странное «НЛО»
- Гройсман – Фирташ: кто кого
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
- Стали известны детали драки со стрельбой с участием студентов КПИ
- Во Львове вандалы пытались разрушить скульптуры возле могил польских военных
Оставьте свой комментарий