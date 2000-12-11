Раздел: Невероятное
Село в Сумской области страдает от нападений Чупакабры
Неизвестное животное убивает кур и высасывает их кровь.
Жители села Уздица, что на Сумщине, боятся за свои жизни: к ним начало наведываться создание, которое внешне похоже на несколько животных сразу. Некоторые люди обратились к журналистам, чтобы те устроили расследование, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Первым увидел мутанта в своём дворе пятидесятилетний Алексей. У него начали странно «пищать» куры. Как оказалось, к нему наведалось неизвестное существо.
Существо убило 25 кур, все птицы были обезглавлены и не имели ни капли крови в своих жилах. Через время мужчина вновь увидел монстра, но только при деле: он как раз высасывал кровь с очередной жертвы. Сперва односельчане шутили над мужчиной и его семьей, пока лично не столкнулись с проблемой.
Как заявляют очевидцы, животное имеет черты лисы, собаки и других животных. Люди стали обращаться к депутату сельсовета и другим влиятельным лицам, но от них никакой реакции не последовало. После подключения прессы Глуховский РГА постановил вырубить все заросли растений, чтобы избавиться от возможных мест обитания животного. К сожалению, это не дало результата. К делу подключили охотников, но они проживали не в селе и, плюс, даже не знали, на кого охотиться.
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Председатель сельсовета Александр Дадаков попросил людей сфотографировать неизвестное животное, назвав его одичавшей больной лисой. По сей день ведется борьба с существом.
Жители села Уздица, что на Сумщине, боятся за свои жизни: к ним начало наведываться создание, которое внешне похоже на несколько животных сразу. Некоторые люди обратились к журналистам, чтобы те устроили расследование, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Первым увидел мутанта в своём дворе пятидесятилетний Алексей. У него начали странно «пищать» куры. Как оказалось, к нему наведалось неизвестное существо.
Существо убило 25 кур, все птицы были обезглавлены и не имели ни капли крови в своих жилах. Через время мужчина вновь увидел монстра, но только при деле: он как раз высасывал кровь с очередной жертвы. Сперва односельчане шутили над мужчиной и его семьей, пока лично не столкнулись с проблемой.
Как заявляют очевидцы, животное имеет черты лисы, собаки и других животных. Люди стали обращаться к депутату сельсовета и другим влиятельным лицам, но от них никакой реакции не последовало. После подключения прессы Глуховский РГА постановил вырубить все заросли растений, чтобы избавиться от возможных мест обитания животного. К сожалению, это не дало результата. К делу подключили охотников, но они проживали не в селе и, плюс, даже не знали, на кого охотиться.
Читайте также: Американская пенсионерка едва не лишилась мозга из-за питья загрязненной воды
Председатель сельсовета Александр Дадаков попросил людей сфотографировать неизвестное животное, назвав его одичавшей больной лисой. По сей день ведется борьба с существом.
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