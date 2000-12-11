Раздел: Невероятное
Британский магазин открыл вакансию профессионального вора
Преступный опыт поможет администрации предотвращать дальнейшие кражи.
Владельцы одного из магазинов одежды в Соединенном Королевстве открыли странную вакансию, устав от постоянных краж. Для этого они решили нанять опытных воров, которые будут тайно выносить товар из торговой точки, а затем сообщать работодателю, как им это удалось, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Такая информация, по мнению предпринимателей, позволит им предотвращать настоящее воровство. Хозяева магазина уже отчаялись в борьбе с кражами, и это – их последняя надежда.
Оплачивается работа весьма хорошо. В час профессиональный вор будете получать 50 фунтов стерлингов, а кроме того, ему разрешат ежемесячно оставлять себе три вещи, которые удастся умыкнуть совершенно незаметно. Разумеется, человеку в этом случае захочется красть наиболее дорогую одежду, однако подвох в том, что и охраняется она гораздо лучше. Бизнесмены надеются, что такой азарт позволит их «необычным сотрудникам» проявлять максимальную изобретательность и находить все доступные способы для совершения краж – самых необычных и уникальных. В этом-то и вся цель задумки, которая, как считают ее придумщики, окупится сторицей.
Трудно поверить, но на «цивилизованном» Западе, согласно статистике, в магазинах воруют значительно больше, чем в торговых точках, скажем, стран Востока, в том числе и России. Согласно словам владельцев описанного бутика, вот уже пять лет они буквально страдают от деятельности таких воришек, которые приносят магазину колоссальные убытки, по сравнению с которыми зарплата нанятых профессионалов просто мелочь.
Особенно крупные потери предприятие несет в сезон зимних праздников, который как раз приближается. Ближе в Рождеству и Новому году, когда торговая точка под завязку набивается покупателями, не помогают даже вездесущие камеры наблюдения. Не говоря уже о святости светлого праздника Рождества, который, по идее, должен бы делать людей более чистыми и непорочными…
Однако не стоит наивно полагать, что работа «профессионального магазинного вора» подойдет любому, и каждый желающий без труда справится с ней. Стоит такому «сотруднику» попасться на фиктивной краже, и от его услуг сразу откажутся. Фиктивному вору потребуется проявлять небывалую изобретательность и профессиональные навыки, чтобы выносить товар из магазина с современной системой безопасности, несколькими охранниками и бдительными продавцами.
Возможно, какой-нибудь Гарри Гудини добился бы на подобной должности небывалых высот, но уж никак не обыкновенный человек, решивший на этом подзаработать. И все-таки руководство магазина надеется, что такие профессионалы непременно найдутся, и они помогут предприятию справиться с этой бедой.
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Кто знает, может, настоящему воришке проще и даже приятнее воровать, чем честно служить за деньги? Не потому ли существуют клептоманы, причем даже среди очень богатых людей, которые воруют в магазинах не ради самих вещей, а ради удовольствия, ради самого процесса. И такая болезнь как раз является порождением «цивилизованного» Запада, а не «дикого» Востока…
Владельцы одного из магазинов одежды в Соединенном Королевстве открыли странную вакансию, устав от постоянных краж. Для этого они решили нанять опытных воров, которые будут тайно выносить товар из торговой точки, а затем сообщать работодателю, как им это удалось, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Такая информация, по мнению предпринимателей, позволит им предотвращать настоящее воровство. Хозяева магазина уже отчаялись в борьбе с кражами, и это – их последняя надежда.
Оплачивается работа весьма хорошо. В час профессиональный вор будете получать 50 фунтов стерлингов, а кроме того, ему разрешат ежемесячно оставлять себе три вещи, которые удастся умыкнуть совершенно незаметно. Разумеется, человеку в этом случае захочется красть наиболее дорогую одежду, однако подвох в том, что и охраняется она гораздо лучше. Бизнесмены надеются, что такой азарт позволит их «необычным сотрудникам» проявлять максимальную изобретательность и находить все доступные способы для совершения краж – самых необычных и уникальных. В этом-то и вся цель задумки, которая, как считают ее придумщики, окупится сторицей.
Трудно поверить, но на «цивилизованном» Западе, согласно статистике, в магазинах воруют значительно больше, чем в торговых точках, скажем, стран Востока, в том числе и России. Согласно словам владельцев описанного бутика, вот уже пять лет они буквально страдают от деятельности таких воришек, которые приносят магазину колоссальные убытки, по сравнению с которыми зарплата нанятых профессионалов просто мелочь.
Особенно крупные потери предприятие несет в сезон зимних праздников, который как раз приближается. Ближе в Рождеству и Новому году, когда торговая точка под завязку набивается покупателями, не помогают даже вездесущие камеры наблюдения. Не говоря уже о святости светлого праздника Рождества, который, по идее, должен бы делать людей более чистыми и непорочными…
Однако не стоит наивно полагать, что работа «профессионального магазинного вора» подойдет любому, и каждый желающий без труда справится с ней. Стоит такому «сотруднику» попасться на фиктивной краже, и от его услуг сразу откажутся. Фиктивному вору потребуется проявлять небывалую изобретательность и профессиональные навыки, чтобы выносить товар из магазина с современной системой безопасности, несколькими охранниками и бдительными продавцами.
Возможно, какой-нибудь Гарри Гудини добился бы на подобной должности небывалых высот, но уж никак не обыкновенный человек, решивший на этом подзаработать. И все-таки руководство магазина надеется, что такие профессионалы непременно найдутся, и они помогут предприятию справиться с этой бедой.
Читайте также: Одной из стран Европы грозит полное затопление
Кто знает, может, настоящему воришке проще и даже приятнее воровать, чем честно служить за деньги? Не потому ли существуют клептоманы, причем даже среди очень богатых людей, которые воруют в магазинах не ради самих вещей, а ради удовольствия, ради самого процесса. И такая болезнь как раз является порождением «цивилизованного» Запада, а не «дикого» Востока…
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