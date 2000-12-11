» » Супруга трехсотлетнего приведения подала на развод
Раздел: Невероятное  
0

Супруга трехсотлетнего приведения подала на развод

Супруга трехсотлетнего приведения подала на развод Курьезный случай произошел в Ирландии.

Некоторое время назад Аманда Спарроу Лардж Тиг из Ирландии вышла замуж за привидение. Теперь женщина объявила о прекращении брачных уз. Пока что она не оглашает всех подробностей, но предупреждает дам о негативных особенностях контакта с духами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Аманда уже имела пять детей, когда вышла замуж за трехсотлетнее приведение пирата по имени Джек. По заявлению женщины, она устала от контактов с обычными мужчинами.

Аманда познакомилась с Джеком в 2014 году на вечеринке. Героиня истории ощутила энергетический комок, который оказался духом пирата. Аманда «встречалась» с Джеком два года, после чего решила узаконить отношения.

Читайте также: Британский магазин открыл вакансию профессионального вора

Свадьба состоялась у ирландского побережья на катере, взятом в аренду. На суше свадьбу проводить не позволили. Джека на церемонии заменял флаг черного цвета, который женщина всё время держала в руках. По словам героини истории, с казненным в 18 веке пиратом у неё был незабываемый секс.

Супруга трехсотлетнего приведения подала на развод
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пират, приведение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     309
     0

Похожие новости по теме

В Австралии нашли странное округлое создание В Австралии нашли странное округлое создание

Неопознанное существо выбросило на берег.

На затонувшем корабле нашил останки богатейшего пирата На затонувшем корабле нашил останки богатейшего пирата

Пират считался истинной угрозой Карибского моря.

У побережья Ирландии обнаружили уникальную находку У побережья Ирландии обнаружили уникальную находку

Найден первый потопленный во II Мировой войне корабль

Британский ученый нашел предполагаемое место захоронения Джека Потрошителя Британский ученый нашел предполагаемое место захоронения Джека Потрошителя

Полиции Лондона не удалось установить настоящее имя маньяка.

В Кливленде нашли женщин, которых похитили 10 лет назад В Кливленде нашли женщин, которых похитили 10 лет назад

В штате Огайо произошло сенсационное событие. Полиции удалось найти трех женщин, которых уже 10 считают пропавшими без вести. Этот случай уникален, потому что один из немногих, когда похищенных людей удается найти после такого длительного периода отсутствия. Аманда Джина и Мишель пропали в 2003 – 2004 годах, многие уже и не

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх