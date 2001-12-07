Раздел: Невероятное
В США засняли необычное радужное болото
Поверхность в этом месте покрыта радужными разводами.
Фотограф из Вирджинии по имени Ross Brenten решил со своей супругой посетить болото Государственного парка штата Ферст Ландинг, чтобы сделать несколько красивых снимков. Когда пара приехала на место, то увидела удивительную картину: прямо в воде образовалась радуга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пользователи сети проявили желание лично побывать на болоте, тогда как ученые с опаской начали перебирать возможные варианты объяснения аномалии.
Так, согласно одной из версий, в болоте находится некоторый отражающий элемент наподобие бензина. Или, может, водоросли стали вырабатывать исключительный дизель. Впрочем, люди раскритиковали подобные выводы, так как нефть, разлитая в океанах, ещё никогда не отражала небесные явления.
Читайте также: Американские военные собрались "завербовать" бактерии
Дело, скорее, в особом преломлении света из-за изменений в атмосфере. Но что могло дать сбой? Ранее подобную аномалию никто не наблюдал.
Фотограф из Вирджинии по имени Ross Brenten решил со своей супругой посетить болото Государственного парка штата Ферст Ландинг, чтобы сделать несколько красивых снимков. Когда пара приехала на место, то увидела удивительную картину: прямо в воде образовалась радуга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пользователи сети проявили желание лично побывать на болоте, тогда как ученые с опаской начали перебирать возможные варианты объяснения аномалии.
Так, согласно одной из версий, в болоте находится некоторый отражающий элемент наподобие бензина. Или, может, водоросли стали вырабатывать исключительный дизель. Впрочем, люди раскритиковали подобные выводы, так как нефть, разлитая в океанах, ещё никогда не отражала небесные явления.
Читайте также: Американские военные собрались "завербовать" бактерии
Дело, скорее, в особом преломлении света из-за изменений в атмосфере. Но что могло дать сбой? Ранее подобную аномалию никто не наблюдал.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1367
0
Также советуем посмотреть
- Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора
- Анкеты на сайтах знакомств, вызывающие гомерический смех
- Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
- Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек
- Забавные коты, не способные спокойно сидеть рядом с елкой
- Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным
- Англичанин хранил зубные щетки в древнем бесценном артефакте
- В ВСУ сформировали резерв из 200 тысяч человек
- Нацсовет отказал телеканалу Мураева в переоформлении лицензии
- Сомнительные достижения Путина высмеяли новой карикатурой
- Украина – Коломойский: кто кого
- Болельщики оставили без трусов футболиста, забившего решающий гол
- В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
- В Сети высмеяли реакцию России на протесты в Париже
- Российское ТВ снимает сюжеты о «нищих» украинцах
- В Нацполиции стартовали масштабные оперативно-тактические учения
- В ГБР направлено более 300 уголовных дел по факту совершения военных
- Проблемы русских богачей в Лондоне высмеяли новой карикатурой
- Укравтодор объявил о втором уровне угрозы на дорогах
- Минздрав заявляет о захвате медуниверситета в Одессе
- Члены путинской ОПГ будут наказаны
- В Сети высмеяли очередную байку «ДНР» об украинцах-карателях
- В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем
- Над Техасом на закате нависло странное «НЛО»
- Гройсман – Фирташ: кто кого
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
Оставьте свой комментарий