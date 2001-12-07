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Раздел: Невероятное  
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В США засняли необычное радужное болото

В США засняли необычное радужное болото Поверхность в этом месте покрыта радужными разводами.

Фотограф из Вирджинии по имени Ross Brenten решил со своей супругой посетить болото Государственного парка штата Ферст Ландинг, чтобы сделать несколько красивых снимков. Когда пара приехала на место, то увидела удивительную картину: прямо в воде образовалась радуга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Пользователи сети проявили желание лично побывать на болоте, тогда как ученые с опаской начали перебирать возможные варианты объяснения аномалии.

Так, согласно одной из версий, в болоте находится некоторый отражающий элемент наподобие бензина. Или, может, водоросли стали вырабатывать исключительный дизель. Впрочем, люди раскритиковали подобные выводы, так как нефть, разлитая в океанах, ещё никогда не отражала небесные явления.

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Дело, скорее, в особом преломлении света из-за изменений в атмосфере. Но что могло дать сбой? Ранее подобную аномалию никто не наблюдал.

В США засняли необычное радужное болото
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 Теги: озеро, радуга

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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