Раздел: Невероятное
В Швеции нашли самый древний образец чумы
Этому захоронению уже несколько тысяч лет.
В сельской части Швеции еще 20 лет назад археологи обнаружили древнее массовое захоронение со множеством костных останков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Когда недавно они исследовали зубы, принадлежащие черепу 20-летней женщины из этого захоронения, то обнаружили в них следы чумной палочки Yersinia Pestis.
Чуть позже то же самое обнаружили в мужском скелете из той же могилы, но в останках женщины следы чумной палочки сохранились куда лучше.
Женщина жила от 5040 до 4867 лет назад.
Сравнив найденный штамм с известными штаммами чумы, ученые поняли, что имеют дело с "самой первой версией" чумной палочки, которая 5 тысяч лет назад очевидно сильно подкосила древнее население Европы.
"Мы наконец сложили все части этой исторической головоломки", - рассказывает Саймон Расмуссен из Копенгагенского университета (Дания), - "Первые крупные поселения возникли в Европе около 6 тысяч лет назад, но исчезли через несколько столетий. И никто не знает, почему. Но теперь похоже на то, что они, вероятно, были истреблены чумой, которую потом сами разнесли по торговым путям".
Ученые подозревают, что сначала чума охватила так называемых носителей Трипольской культуры в Восточной Европе (территории современной Румынии, Украины и Молдавии), которые расцвели около 6 тысяч лет назад.
Но 5400 лет назад, просуществовав всего несколько сотен лет, они исчезли, видимо как раз из-за чумы. Пытаясь спастись, они сжигали свои дома и селения и уходили в Европу по торговым путям, при этом неся заразу с собой.
От Трипольской культуры чума пошла на юг, покосив носителей Ямной культуры, и на север в Скандинавию. Ранее Саймон Расмуссен и другие считали, что чуму в Европу принесли носители Ямной культуры, а к ним она попала из Азии.
Почему чума возникла именно в Трипольской культуре? Саймон Расмуссен полагает, что во всем виновата скученность и пренебрежение гигиеной.
"Они жили в крупных поселениях, своеобразных "мегаполисах" по 10-20 тысяч человек, но в очень стесненных условиях. Они спали там же, где держали скот, готовили пищу, там же рядом ходили в туалет. В целом там была полная антисанитария. Это идеальные условия для чумы и других заразных болезней".
По словам ученых, миру не следует волноваться о том, что древний штамм чумы может быть опасен для современных людей. Потому, что найден не сам штамм, а обрывки его ДНК.
До шведской находки самой ранней масштабной эпидемией чумы считалась так называемая чума Юстиниана, возникшая в Византии и в Средиземноморье в середине 6 века. Она унесла жизни более 100 миллионов человек.
Читайте также: В США засняли необычное радужное болото
После этого самой крупной чумной эпидемией была европейская чума 14 века, которую называли"черная смерть". Эта чума выкосила около трети населения Европы.
В сельской части Швеции еще 20 лет назад археологи обнаружили древнее массовое захоронение со множеством костных останков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Когда недавно они исследовали зубы, принадлежащие черепу 20-летней женщины из этого захоронения, то обнаружили в них следы чумной палочки Yersinia Pestis.
Чуть позже то же самое обнаружили в мужском скелете из той же могилы, но в останках женщины следы чумной палочки сохранились куда лучше.
Женщина жила от 5040 до 4867 лет назад.
Сравнив найденный штамм с известными штаммами чумы, ученые поняли, что имеют дело с "самой первой версией" чумной палочки, которая 5 тысяч лет назад очевидно сильно подкосила древнее население Европы.
"Мы наконец сложили все части этой исторической головоломки", - рассказывает Саймон Расмуссен из Копенгагенского университета (Дания), - "Первые крупные поселения возникли в Европе около 6 тысяч лет назад, но исчезли через несколько столетий. И никто не знает, почему. Но теперь похоже на то, что они, вероятно, были истреблены чумой, которую потом сами разнесли по торговым путям".
Ученые подозревают, что сначала чума охватила так называемых носителей Трипольской культуры в Восточной Европе (территории современной Румынии, Украины и Молдавии), которые расцвели около 6 тысяч лет назад.
Но 5400 лет назад, просуществовав всего несколько сотен лет, они исчезли, видимо как раз из-за чумы. Пытаясь спастись, они сжигали свои дома и селения и уходили в Европу по торговым путям, при этом неся заразу с собой.
От Трипольской культуры чума пошла на юг, покосив носителей Ямной культуры, и на север в Скандинавию. Ранее Саймон Расмуссен и другие считали, что чуму в Европу принесли носители Ямной культуры, а к ним она попала из Азии.
Почему чума возникла именно в Трипольской культуре? Саймон Расмуссен полагает, что во всем виновата скученность и пренебрежение гигиеной.
"Они жили в крупных поселениях, своеобразных "мегаполисах" по 10-20 тысяч человек, но в очень стесненных условиях. Они спали там же, где держали скот, готовили пищу, там же рядом ходили в туалет. В целом там была полная антисанитария. Это идеальные условия для чумы и других заразных болезней".
По словам ученых, миру не следует волноваться о том, что древний штамм чумы может быть опасен для современных людей. Потому, что найден не сам штамм, а обрывки его ДНК.
До шведской находки самой ранней масштабной эпидемией чумы считалась так называемая чума Юстиниана, возникшая в Византии и в Средиземноморье в середине 6 века. Она унесла жизни более 100 миллионов человек.
Читайте также: В США засняли необычное радужное болото
После этого самой крупной чумной эпидемией была европейская чума 14 века, которую называли"черная смерть". Эта чума выкосила около трети населения Европы.
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