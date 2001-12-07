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Аппарат OSIRIS-REx нашел на астероиде Бенну следы воды

Аппарат OSIRIS-REx нашел на астероиде Бенну следы водыСпустя всего неделю после прибытия к астероиду, зонд OSIRIS-REx на его поверхности обнаружил соединение атомов кислорода и водорода.

Аппарат NASA OSIRIS-REx обнаружил на астероиде Бенну гидроксогруппу: соединение атомов кислорода и водорода. Об этом сообщается на сайте Космического агентства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Для исследования космического тела OSIRIS-REx использовал три прибора: инфракрасный и термоэмиссионный спектрометры и аэрофотокамеру. Благодаря им, на астероиде удалось обнаружить молекулы с атомами кислорода и водорода.

Предполагается, что такие соединения в глинистых породах распространены по всей поверхности Бенну - это может также значить, что на каком-то этапе на каменистых породах астероида действительно была жидкая вода.

Отмечается, что по своему размеру Бенну слишком мал, чтобы на нем была жидкая вода. В то же время, не исключается вероятность присутствия воды на большем астероиде, от которого когда-то откололся это Бенну.

В NASA очень рады открытию. “Когда в 2023 году образцы породы Бенну будут на Земле, у нас будет возможность еще больше погрузиться в изучение эволюции нашей Солнечной системы, ведь в наших руках окажется кладезь полезной информации”, - говорит Эми Саймон, представитель космического агентства.

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В рамках своей космической миссии OSIRIS-REx преодолел 2,2 млн км.
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 Теги: астероид, вода

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Сегодня, 12:00 » Автор: Богдан Процив
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