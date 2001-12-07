Раздел: Невероятное
Климат на Земле может откатиться на миллионы лет назад
При нынешнем уровне выбросов CO₂ к 2150 году на планете будет царить климат, похожий на время появления первых млекопитающих.
Если уровень выбросов CO₂ не изменится, то к 2030 году климат Земли будет похож на тот, что существовал 3 млн лет назад. К такому выводу пришли авторы исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Национальной академии наук США (PNAS).
Если выбросы углекислого газа не сократятся, в 2150 году на планете будут царить климатические условия, аналогичные ситуации 50 млн лет назад, когда на Земле появились первые млекопитающие, указано далее в статье, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы приближаемся к очень впечатляющим изменениям, которые произойдут за крайне короткое время", - заявил один из участников исследования, эксперт по климату Джек Уильямс из университета Висконсина в интервью AFP.
Читайте также: Следы органического вещества обнаружили на карликовой планете Церера
Три миллиона лет назад на Земле царил жаркий и сухой климат. Центральная Америка находилась под водой, Гренландия не была покрыта льдом, а уровень моря был на 18 метров выше, чем сегодня. Вместе с тем, как указал Уильямс, Гренландия в следующем столетии еще не станет зеленой, а уровень моря не поднимется на 18 метров, поскольку скорость таяния ледников не столь высока. Однако, по его словам, вместе с потеплением планеты исчезнут многие виды живых организмов.
Если уровень выбросов CO₂ не изменится, то к 2030 году климат Земли будет похож на тот, что существовал 3 млн лет назад. К такому выводу пришли авторы исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Национальной академии наук США (PNAS).
Если выбросы углекислого газа не сократятся, в 2150 году на планете будут царить климатические условия, аналогичные ситуации 50 млн лет назад, когда на Земле появились первые млекопитающие, указано далее в статье, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы приближаемся к очень впечатляющим изменениям, которые произойдут за крайне короткое время", - заявил один из участников исследования, эксперт по климату Джек Уильямс из университета Висконсина в интервью AFP.
Читайте также: Следы органического вещества обнаружили на карликовой планете Церера
Три миллиона лет назад на Земле царил жаркий и сухой климат. Центральная Америка находилась под водой, Гренландия не была покрыта льдом, а уровень моря был на 18 метров выше, чем сегодня. Вместе с тем, как указал Уильямс, Гренландия в следующем столетии еще не станет зеленой, а уровень моря не поднимется на 18 метров, поскольку скорость таяния ледников не столь высока. Однако, по его словам, вместе с потеплением планеты исчезнут многие виды живых организмов.
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