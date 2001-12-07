Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Антропологи выяснили, как люди научились ходить

Антропологи выяснили, как люди научились ходить

Похожие новости по теме

Найден новый подвид австралопитеков Кларк начал собирать воедино все части скелета.

Ученые раскрыли одну из загадок древних людей Наши далекие предки уже тогда передвигались так же, как современные люди.

Ученые выяснили, почему динозавры начали передвигаться на двух лапах Археологи из Канады установили, каким образом динозавры научились передвигаться только на задних лапах.