Антропологи выяснили, как люди научились ходить

Исследователи из Университета Ливерпуля (Великобритания) установили, что предки современного человека научились передвигаться на двух ногах непосредственно на деревьях.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.Оно было сделано на основе анализа почти полного скелета пожилой женщины, умершей около 3,67 миллиона лет назад.Как уже рассказывала "РГ", найденные 20 лет назад останки получили условное название "Маленькая нога" (Little Foot). Накануне ученые объявили о том, что это был представитель неизвестного ранее вида австралопитеков, названный Australopithecus Prometheus.Анализ скелета показал, что этот ранний предок человека уже умел передвигаться на двух ногах. Однако при этом он жил в основном на деревьях, питаясь растительной пищей. Изучение костей позволило понять, как эволюционировал наш вид.К слову, Little Foot является первым ископаемым австралопитеком, когда-либо обнаруженным с неповрежденными конечностями. Ноги у него оказались длиннее рук. Это важный вывод, поскольку у ардипитеков (древний род гоминид, обитавший примерно 4,4 миллиона лет назад до австралопитеков) руки были длиннее ног, что делало их ближе к приматам."Более того, у Little foot был такой же тазобедренный сустав, как у нас, то есть он мог передавать большие усилия от туловища к ноге и обратно, - говорит профессор Робин Кромптон из Университета Ливерпуля. - Однако ноги у Little Foot все же были короче, чем у современных людей. Поэтому они не могли так же хорошо переносить предметы, как мы, но гораздо лучше нас лазали по деревьям".По мнению авторов работы, австралопитеки открытого вида обитали в тропических лесах, главных образом на деревьях, и лишь изредка спускались побродить по лугам.