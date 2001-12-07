Раздел: Невероятное
Антропологи выяснили, как люди научились ходить
Австралопитеки открытого вида обитали в тропических лесах.
Исследователи из Университета Ливерпуля (Великобритания) установили, что предки современного человека научились передвигаться на двух ногах непосредственно на деревьях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Оно было сделано на основе анализа почти полного скелета пожилой женщины, умершей около 3,67 миллиона лет назад.
Как уже рассказывала "РГ", найденные 20 лет назад останки получили условное название "Маленькая нога" (Little Foot). Накануне ученые объявили о том, что это был представитель неизвестного ранее вида австралопитеков, названный Australopithecus Prometheus.
Анализ скелета показал, что этот ранний предок человека уже умел передвигаться на двух ногах. Однако при этом он жил в основном на деревьях, питаясь растительной пищей. Изучение костей позволило понять, как эволюционировал наш вид.
К слову, Little Foot является первым ископаемым австралопитеком, когда-либо обнаруженным с неповрежденными конечностями. Ноги у него оказались длиннее рук. Это важный вывод, поскольку у ардипитеков (древний род гоминид, обитавший примерно 4,4 миллиона лет назад до австралопитеков) руки были длиннее ног, что делало их ближе к приматам.
"Более того, у Little foot был такой же тазобедренный сустав, как у нас, то есть он мог передавать большие усилия от туловища к ноге и обратно, - говорит профессор Робин Кромптон из Университета Ливерпуля. - Однако ноги у Little Foot все же были короче, чем у современных людей. Поэтому они не могли так же хорошо переносить предметы, как мы, но гораздо лучше нас лазали по деревьям".
Читайте также: Ученые выяснили, как птицы научились летать
По мнению авторов работы, австралопитеки открытого вида обитали в тропических лесах, главных образом на деревьях, и лишь изредка спускались побродить по лугам.
Исследователи из Университета Ливерпуля (Великобритания) установили, что предки современного человека научились передвигаться на двух ногах непосредственно на деревьях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Оно было сделано на основе анализа почти полного скелета пожилой женщины, умершей около 3,67 миллиона лет назад.
Как уже рассказывала "РГ", найденные 20 лет назад останки получили условное название "Маленькая нога" (Little Foot). Накануне ученые объявили о том, что это был представитель неизвестного ранее вида австралопитеков, названный Australopithecus Prometheus.
Анализ скелета показал, что этот ранний предок человека уже умел передвигаться на двух ногах. Однако при этом он жил в основном на деревьях, питаясь растительной пищей. Изучение костей позволило понять, как эволюционировал наш вид.
К слову, Little Foot является первым ископаемым австралопитеком, когда-либо обнаруженным с неповрежденными конечностями. Ноги у него оказались длиннее рук. Это важный вывод, поскольку у ардипитеков (древний род гоминид, обитавший примерно 4,4 миллиона лет назад до австралопитеков) руки были длиннее ног, что делало их ближе к приматам.
"Более того, у Little foot был такой же тазобедренный сустав, как у нас, то есть он мог передавать большие усилия от туловища к ноге и обратно, - говорит профессор Робин Кромптон из Университета Ливерпуля. - Однако ноги у Little Foot все же были короче, чем у современных людей. Поэтому они не могли так же хорошо переносить предметы, как мы, но гораздо лучше нас лазали по деревьям".
Читайте также: Ученые выяснили, как птицы научились летать
По мнению авторов работы, австралопитеки открытого вида обитали в тропических лесах, главных образом на деревьях, и лишь изредка спускались побродить по лугам.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
893
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки, способные "вылечить" депрессию
- Порошенко встретится с генсеком НАТО
- Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
- Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
- Сеть насмешил охранник Путина, замаскировавшийся под оператора
- В Украину не пропустили более тысячи россиян
- Голлум из «Властелина колец» оригинально спародировал Терезу Мэй
- Парасюк поделился подробностями ДТП во Львове
- Начались учебные сборы с резервистами морской пехоты ВМС Украины
- Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления
- Сеть насмешил кот, позволивший себя «упаковать» для подарка
- Как погашение внешних госдолгов повлияет на курс гривны
- Захарову, сделавшую ремонт за счет телепрограммы, высмеяли фотожабами
- Добрі наміри, «жовті жилети» та переконливий Волкер
- Объявлено штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей
- Нью-Йоркская газета оконфузилась «пикантным» заголовком
- Минобороны уменьшит расходы на вооружения
- Савченко прекратит сухую голодовку
- Катя вже не з нами п’ять тижнів
- В Россию не пропустили более 280 граждан Украины
- В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
- Укрпочта предупредила о предстоящих задержках отправлений
- Нова стратегія миру та безпеки: ОПК країни
- У жены Семочко и ее дочери нашли гражданство РФ
- Соцсети подняли на смех истерику боевиков «ДНР» из-за дорогих яиц
- Об инновационном развитии
- Только треть опрошенных украинцев поддерживают введение военного положения
- Боевики повредили водопровод в Луганской области
- В Сети высмеяли ракетоносцы Путина в голодающей Венесуэле
- У Европы лопнуло терпение на Скрипалях
Оставьте свой комментарий