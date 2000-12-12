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Раздел: Невероятное  
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Ученый нашел замок короля Артура

Ученый нашел замок короля АртураГипотеза Филда нуждается в дополнительной проверке.

Британский профессор и эксперт в области литературы о короле Артуре Питер Филд заявил, что легендарный Камелот располагался на месте римского поселение Камулодунум в западном Йоркшире, сообщает Science Alert.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

По мнению Филда, местоположение поселения давало важное стратегическое преимущество в VI веке для защиты страны от захватчиков - оно расположено в самом центре острова, что дает возможность быстро направлять войска в любой регион.

Гипотезу ученого подтверждает и лингвистическая схожесть названий римского поселения и легендарного замка, где заседали рыцари круглого стола.

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При этом издание отмечает, что гипотеза Филда нуждается в дополнительной проверке. Более того, несмотря на длительное изучение этого вопроса, историки до сих пор спорят, существовал ли король Артур на самом деле, или же он был выдуманным литературным героем.
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 Теги: Ученый, Артур, замок

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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