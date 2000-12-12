Раздел: Невероятное
Ученый нашел замок короля Артура
Гипотеза Филда нуждается в дополнительной проверке.
Британский профессор и эксперт в области литературы о короле Артуре Питер Филд заявил, что легендарный Камелот располагался на месте римского поселение Камулодунум в западном Йоркшире, сообщает Science Alert.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
По мнению Филда, местоположение поселения давало важное стратегическое преимущество в VI веке для защиты страны от захватчиков - оно расположено в самом центре острова, что дает возможность быстро направлять войска в любой регион.
Гипотезу ученого подтверждает и лингвистическая схожесть названий римского поселения и легендарного замка, где заседали рыцари круглого стола.
Читайте также: Ученые выяснили, кто сидел за столом короля Артура
При этом издание отмечает, что гипотеза Филда нуждается в дополнительной проверке. Более того, несмотря на длительное изучение этого вопроса, историки до сих пор спорят, существовал ли король Артур на самом деле, или же он был выдуманным литературным героем.
Британский профессор и эксперт в области литературы о короле Артуре Питер Филд заявил, что легендарный Камелот располагался на месте римского поселение Камулодунум в западном Йоркшире, сообщает Science Alert.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
По мнению Филда, местоположение поселения давало важное стратегическое преимущество в VI веке для защиты страны от захватчиков - оно расположено в самом центре острова, что дает возможность быстро направлять войска в любой регион.
Гипотезу ученого подтверждает и лингвистическая схожесть названий римского поселения и легендарного замка, где заседали рыцари круглого стола.
Читайте также: Ученые выяснили, кто сидел за столом короля Артура
При этом издание отмечает, что гипотеза Филда нуждается в дополнительной проверке. Более того, несмотря на длительное изучение этого вопроса, историки до сих пор спорят, существовал ли король Артур на самом деле, или же он был выдуманным литературным героем.
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