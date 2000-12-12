Раздел: Невероятное
В Китае обнаружили древние подводные пирамиды
Возраст затопленных строений составляет около 14 тысяч лет.
По словам ученых в одном из мировых водоёмов были найдены строения далекого прошлого. Так, открытие было сделано в озере Фушиан Ху, которое находится в Китае. Примечательно, что сооружения очень похожи на мексиканские и египетские пирамиды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
К сожалению, эксперты пока что не могут детально изучить находку, так как она находится на глубине 180 метров, плюс, озеро является священным, что тоже усложняет работу.
На данный момент известен возраст пирамид: он составляет 14 тысяч лет. Если ученые подтвердят свои выводы, то открытие станет настоящей сенсацией.
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Древний населенный пункт, который сейчас находится под водой, был разрушен катастрофой. Возможно, ученым придется пересмотреть некоторые этапы эволюции человека. В ближайшем будущем должно появиться больше информации касательно открытия.
По словам ученых в одном из мировых водоёмов были найдены строения далекого прошлого. Так, открытие было сделано в озере Фушиан Ху, которое находится в Китае. Примечательно, что сооружения очень похожи на мексиканские и египетские пирамиды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
К сожалению, эксперты пока что не могут детально изучить находку, так как она находится на глубине 180 метров, плюс, озеро является священным, что тоже усложняет работу.
На данный момент известен возраст пирамид: он составляет 14 тысяч лет. Если ученые подтвердят свои выводы, то открытие станет настоящей сенсацией.
Читайте также: Ученый нашел замок короля Артура
Древний населенный пункт, который сейчас находится под водой, был разрушен катастрофой. Возможно, ученым придется пересмотреть некоторые этапы эволюции человека. В ближайшем будущем должно появиться больше информации касательно открытия.
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