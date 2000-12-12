В Китае обнаружили древние подводные пирамиды

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Исследователи выясняют, кем были построены пирамиды и когда они появились на континенте.

Группа ученых из США и Европы обнаружила на территории Антарктиды три пирамидальных сооружения, одно из которых находится в непосредственной близости от береговой линии.

На Украине, а именно на Полтавщине есть две усыпальницы, что внешне напоминают знаменитые египетские пирамиды. Такие необычные сооружения построили для увековечения своего рода. Сделали это представители дворянского рода Игнат Закревский в селе Березовая Рудка, которое находится в Пирятинском районе, и Александр Билевич в селе