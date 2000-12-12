» » В Китае обнаружили древние подводные пирамиды
Раздел: Невероятное  
0

В Китае обнаружили древние подводные пирамиды

В Китае обнаружили древние подводные пирамиды Возраст затопленных строений составляет около 14 тысяч лет.

По словам ученых в одном из мировых водоёмов были найдены строения далекого прошлого. Так, открытие было сделано в озере Фушиан Ху, которое находится в Китае. Примечательно, что сооружения очень похожи на мексиканские и египетские пирамиды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

К сожалению, эксперты пока что не могут детально изучить находку, так как она находится на глубине 180 метров, плюс, озеро является священным, что тоже усложняет работу.

На данный момент известен возраст пирамид: он составляет 14 тысяч лет. Если ученые подтвердят свои выводы, то открытие станет настоящей сенсацией.

Читайте также: Ученый нашел замок короля Артура

Древний населенный пункт, который сейчас находится под водой, был разрушен катастрофой. Возможно, ученым придется пересмотреть некоторые этапы эволюции человека. В ближайшем будущем должно появиться больше информации касательно открытия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, пирамиды

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
     377
     0

Похожие новости по теме

Археологи раскрыли главную загадку пирамид Египта Археологи раскрыли главную загадку пирамид Египта

Стало известно, как египтяне могли построить такие сооружения.

На Аляске ученые обнаружили сенсационную находку На Аляске ученые обнаружили сенсационную находку

Ученые обнаружили на Аляске древнейшие пирамиды.

Ученые обнаружили древние пирамиды в Антарктиде Ученые обнаружили древние пирамиды в Антарктиде

Исследователи выясняют, кем были построены пирамиды и когда они появились на континенте.

В Антарктиде найдены древние пирамиды В Антарктиде найдены древние пирамиды

Группа ученых из США и Европы обнаружила на территории Антарктиды три пирамидальных сооружения, одно из которых находится в непосредственной близости от береговой линии.

В Украине есть сооружения, напоминающие египетские пирамиды В Украине есть сооружения, напоминающие египетские пирамиды

На Украине, а именно на Полтавщине есть две усыпальницы, что внешне напоминают знаменитые египетские пирамиды. Такие необычные сооружения построили для увековечения своего рода. Сделали это представители дворянского рода Игнат Закревский в селе Березовая Рудка, которое находится в Пирятинском районе, и Александр Билевич в селе

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх