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Ученые обнаружили признаки неизведанной подземной жизни

Ученые обнаружили признаки неизведанной подземной жизни Выяснилось, что в недрах Земли живут таинственные микроорганизмы.

12 декабря в Вашингтоне открывается ежегодная конференция Американского Геофизического Союза. И к этому событию был выпущен доклад о сенсационном открытии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Исследовательская группа Deep Carbon Observatory пробурила скважины на многокилометровую глубину и неожиданно обнаружила на такой глубине целые "подземные леса жизни".

И эти "леса", вероятно, существовали в течение миллионов лет.

Естественно, что речь идет не о животных и даже не о насекомых, а об очень мелких организмах. Которые ухитряются выживать на такой глубине без доступа к солнечному свету, в критических температурах и с практически полностью отсутствующим питанием.

Многие из этих существ еще не известны науке, причем ученые заявляют, что этих существ в недрах Земли огромнейшее множество, оперируя цифрами в сто триллионов квадриллионов.

На фото ниже существо, относящееся к примитивным эукариотам - микроорганизмам, имеющим ядро. Его обнаружили на глубине 1,4 км.

По словам исследователей, вся биомасса этих живых существ составляет от 15 до 23 гигатонн в пересчете на чистый углерод. Для сравнения: биомасса микробов на поверхности Земли равна всего 80 гигатоннам, а общая масса человечества - "ничтожные" 0,06 гигатонн углерода.

"Deep Carbon Observatory" за 10 лет работы пробурила около 100 скважин в разных точках Земли и на разных континентах, в том числе на дне океана. Максимальная глубина скважин в океанах равнялась 10 км ниже поверхности океана, а на суше 5 км.

На фото ниже бактерии, которые выживают на водороде. Ученые обнаружили их в заполненной газом трещине на глубине 2,8 км близ Йоханнесбурга, Южная Африка.

Ученые обнаружили признаки неизведанной подземной жизни


Еще одной сенсацией исследования стало то, что на такой огромной глубине ученые обнаружили 70% микроорганизмов, обитающих на поверхности. И тут же встал вопрос, как эти организмы перемещаются на такой глубине и как они распространились на 5 континентов.

В основном все найденные микроорганизмы были или бактериями, или археями (одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра) или примитивными эукариотами (имеющие ядро). Однако один из руководителей проекта Митч Согин считает, что им удалось также обнаружить "самые первые и ранее неизвестные формы древа жизни".

"Жизнь действительно существует везде и везде есть обилие микроорганизмов, в том числе еще совершенно неизученных. Изучение этой глубокой геологической среды обитания сродни изучению жизни в лесах Амазонки", - рассказывает Митч Согин.

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Эти синие волоски бактерии вида Methanobacterium, производящие метан. Они были найдены на глубине 2 км ниже дна Тихого океана у берегов Японии.

Ученые обнаружили признаки неизведанной подземной жизни
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 Теги: Земля, жизнь

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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