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Раздел: Невероятное  
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В США зафиксировали загадочную погодную аномалию

В США зафиксировали загадочную погодную аномалию Открытие сделали благодаря специальной аппаратуре.

Национальная служба погоды Соединенных Штатов заметила на радаре странный объект, который не исчезал более пяти часов. Работники организации решили обратиться в Твиттере к специалистам, чтобы определить природу аномалии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

По словам Национальной погодной службы, в небе 100% были не осадки. Видеть нечто странное могли жители районов Оуэнсборо и Мэдисонвилле. Перемещалась аномалия достаточно быстро.

Охотники за ураганами сперва подумали на «сечки» - радиолокационные контрмеры, которые используются военными. Когда самолет отдаляется от радара, он создаёт вокруг себя некое алюминиевое облако. Вблизи аномалии как раз находилась военная база. Правда, алюминий оседает за полчаса, поэтому этот вариант исключается.

Еще одно предположение – огромная стая птиц. Здесь уже вмешались орнитологи, которые отметили, что стай таких размеров и с такой плотностью просто не бывает.

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И последняя теория касалась химиотрасс. Вот только как их увидел радар – загадка. Эксперты продолжают гадать над загадочным явлением. Странно, что Национальная служба официально заявила о появлении аномального объекта.
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 Теги: США, аномалия, погода

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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