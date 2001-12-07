Раздел: Невероятное
Ледники Антарктиды скрывают действующий вулкан
Ученые сделали очень необычное открытие.
Стало известно, что анализ данных о таянии льдов и подробное изучение тепловой карты Антарктиды позволили учёным из Университета Восточной Англии сделать сенсационное заявление - подо льдами Антарктиды, вероятно, находится действующий вулкан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Профессор Карен Хейвуд из Университета Восточной Англии в Норидже отметил, что вулкан может стать основной причиной таяния льдов и разрушения самых крупных ледников из когда-либо изученных. К такому заключению учёные пришли после анализа химического состава воды, пробы которой были собраны недалеко от крупнейших ледников. Учёными был обнаружен редкий изотоп гелий-3, поступление которого в атмосферу через мантию оценивается на уровне нескольких килограммов в год.
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Новые данные были сопоставлены с предыдущими отчётами, согласно которым причиной быстрого таяния ледников стали географические особенности западного ледяного покрова Антарктиды, пролегающего поверх крупной системы вулканических разломов.
Стало известно, что анализ данных о таянии льдов и подробное изучение тепловой карты Антарктиды позволили учёным из Университета Восточной Англии сделать сенсационное заявление - подо льдами Антарктиды, вероятно, находится действующий вулкан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Профессор Карен Хейвуд из Университета Восточной Англии в Норидже отметил, что вулкан может стать основной причиной таяния льдов и разрушения самых крупных ледников из когда-либо изученных. К такому заключению учёные пришли после анализа химического состава воды, пробы которой были собраны недалеко от крупнейших ледников. Учёными был обнаружен редкий изотоп гелий-3, поступление которого в атмосферу через мантию оценивается на уровне нескольких килограммов в год.
Читайте также: В России удалось сфотографировать фата-моргану
Новые данные были сопоставлены с предыдущими отчётами, согласно которым причиной быстрого таяния ледников стали географические особенности западного ледяного покрова Антарктиды, пролегающего поверх крупной системы вулканических разломов.
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