Раздел: Невероятное
Муравьи установили рекорд по самым быстрым движениям
Жала африканских муравьев сжимаются со скоростью 89 метров в секунду.
Ученые из Иллинойсского университета с помощью высокоскоростной камеры засняли невероятно быстрые движения челюстей муравьев Mystrium camillae, которых также называют «дракулами». Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Это позволило им не только определить скорость, но и разрешить спор о том, почему эти муравьи держат свои жвала закрытыми. Их работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.
"Муравьи M. camillae обитают в Африке и Юго-Восточной Азии. Их колонии существуют глубоко под землей или в стволах деревьев, поэтому их не часто встретишь в дикой природе. Прозвище «дракулы» они получили из-за необычного способа питания", - отмечается в сообщении.
Ученые отметили, что взрослые особи не способны поглощать твердую пищу, поэтому они скармливают своих жвртв личинкам, а затем проделывают в тех небольшие отверстия, из которых сосут кровь, таким образом получая питательные вещества.
Биологов давно интересовал вопрос, почему муравьи вида M. camillae удерживают жвала в закрытом состоянии.
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"Изучив их движения с помощью рентгена и высокоскоростных камер, способных регистрировать 480 тысяч кадров в секунду, исследователи ответили на этот вопрос", - говорится в сообщении.
Ученые из Иллинойсского университета с помощью высокоскоростной камеры засняли невероятно быстрые движения челюстей муравьев Mystrium camillae, которых также называют «дракулами». Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Это позволило им не только определить скорость, но и разрешить спор о том, почему эти муравьи держат свои жвала закрытыми. Их работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.
"Муравьи M. camillae обитают в Африке и Юго-Восточной Азии. Их колонии существуют глубоко под землей или в стволах деревьев, поэтому их не часто встретишь в дикой природе. Прозвище «дракулы» они получили из-за необычного способа питания", - отмечается в сообщении.
Ученые отметили, что взрослые особи не способны поглощать твердую пищу, поэтому они скармливают своих жвртв личинкам, а затем проделывают в тех небольшие отверстия, из которых сосут кровь, таким образом получая питательные вещества.
Биологов давно интересовал вопрос, почему муравьи вида M. camillae удерживают жвала в закрытом состоянии.
Читайте также: NASA опубликовало карту тающих ледников Антарктиды
"Изучив их движения с помощью рентгена и высокоскоростных камер, способных регистрировать 480 тысяч кадров в секунду, исследователи ответили на этот вопрос", - говорится в сообщении.
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