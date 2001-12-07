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Муравьи установили рекорд по самым быстрым движениям

Муравьи установили рекорд по самым быстрым движениямЖала африканских муравьев сжимаются со скоростью 89 метров в секунду.

Ученые из Иллинойсского университета с помощью высокоскоростной камеры засняли невероятно быстрые движения челюстей муравьев Mystrium camillae, которых также называют «дракулами». Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Это позволило им не только определить скорость, но и разрешить спор о том, почему эти муравьи держат свои жвала закрытыми. Их работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.

"Муравьи M. camillae обитают в Африке и Юго-Восточной Азии. Их колонии существуют глубоко под землей или в стволах деревьев, поэтому их не часто встретишь в дикой природе. Прозвище «дракулы» они получили из-за необычного способа питания", - отмечается в сообщении.

Ученые отметили, что взрослые особи не способны поглощать твердую пищу, поэтому они скармливают своих жвртв личинкам, а затем проделывают в тех небольшие отверстия, из которых сосут кровь, таким образом получая питательные вещества.

Биологов давно интересовал вопрос, почему муравьи вида M. camillae удерживают жвала в закрытом состоянии.

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"Изучив их движения с помощью рентгена и высокоскоростных камер, способных регистрировать 480 тысяч кадров в секунду, исследователи ответили на этот вопрос", - говорится в сообщении.
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 Теги: муравьи, скорость

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Сегодня, 12:02 » Автор: Богдан Процив
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