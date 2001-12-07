InSight показал себя в новом селфи на Марсе

Космический корабль использовал камеру на своей роботизированной руке.



Космический аппарат InSight, который приземлился на поверхность Марса 26 ноября, передал на Землю снимок своего корпуса.



На фотографии аппарата видны научные приборы, штанги датчиков погоды и антенна УВЧ, сообщается на официальном сайте NASA, передает интернет-издание



Космический корабль использовал камеру на своей роботизированной руке, чтобы сделать мозаику, которая состоит из 11 изображений. Это тот же процесс формирования изображений, который использовался в миссии марсохода Curiosity, в ходе которой сначала делаются много перекрывающихся снимков, а затем они сшиваются вместе.



В ближайшие недели ученых и инженеров ждет кропотливый процесс принятия решения о том, где в этом рабочем пространстве следует разместить приборы космического корабля. Затем они дадут команду роботизированной руке InSight тщательно установить сейсмометр (SEIS) и датчик теплового потока в выбранных местах. Оба лучше всего работают на ровной поверхности, и инженеры хотят избегать установки их на камнях.



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"Почти отсутствие камней, холмов и ям означает, что это будет чрезвычайно безопасно для наших инструментов. Это может показаться довольно простым участком грунта, если бы не Марс", - сказал главный исследователь InSight Брюс Банердт из Лаборатории реактивного движения NASA. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Космический аппарат InSight, который приземлился на поверхность Марса 26 ноября, передал на Землю снимок своего корпуса.На фотографии аппарата видны научные приборы, штанги датчиков погоды и антенна УВЧ, сообщается на официальном сайте NASA, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время Космический корабль использовал камеру на своей роботизированной руке, чтобы сделать мозаику, которая состоит из 11 изображений. Это тот же процесс формирования изображений, который использовался в миссии марсохода Curiosity, в ходе которой сначала делаются много перекрывающихся снимков, а затем они сшиваются вместе.В ближайшие недели ученых и инженеров ждет кропотливый процесс принятия решения о том, где в этом рабочем пространстве следует разместить приборы космического корабля. Затем они дадут команду роботизированной руке InSight тщательно установить сейсмометр (SEIS) и датчик теплового потока в выбранных местах. Оба лучше всего работают на ровной поверхности, и инженеры хотят избегать установки их на камнях."Почти отсутствие камней, холмов и ям означает, что это будет чрезвычайно безопасно для наших инструментов. Это может показаться довольно простым участком грунта, если бы не Марс", - сказал главный исследователь InSight Брюс Банердт из Лаборатории реактивного движения NASA.





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