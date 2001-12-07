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Раздел: Невероятное  
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InSight показал себя в новом селфи на Марсе

InSight показал себя в новом селфи на МарсеКосмический корабль использовал камеру на своей роботизированной руке.

Космический аппарат InSight, который приземлился на поверхность Марса 26 ноября, передал на Землю снимок своего корпуса.

На фотографии аппарата видны научные приборы, штанги датчиков погоды и антенна УВЧ, сообщается на официальном сайте NASA, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Космический корабль использовал камеру на своей роботизированной руке, чтобы сделать мозаику, которая состоит из 11 изображений. Это тот же процесс формирования изображений, который использовался в миссии марсохода Curiosity, в ходе которой сначала делаются много перекрывающихся снимков, а затем они сшиваются вместе.

В ближайшие недели ученых и инженеров ждет кропотливый процесс принятия решения о том, где в этом рабочем пространстве следует разместить приборы космического корабля. Затем они дадут команду роботизированной руке InSight тщательно установить сейсмометр (SEIS) и датчик теплового потока в выбранных местах. Оба лучше всего работают на ровной поверхности, и инженеры хотят избегать установки их на камнях.

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"Почти отсутствие камней, холмов и ям означает, что это будет чрезвычайно безопасно для наших инструментов. Это может показаться довольно простым участком грунта, если бы не Марс", - сказал главный исследователь InSight Брюс Банердт из Лаборатории реактивного движения NASA.
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 Теги: InSight, Марс

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Сегодня, 13:38 » Автор: Богдан Процив
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