Археологи нашли в Денисовой пещере древний «карандаш»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В Денисовой пещере нашли фрагмент древней диадемы из бивня мамонта На диадеме видно прорезанное отверстие, через которое, очевидно, был продет шнурок для завязывания на затылке.

На Алтае нашли гибрид неандертальцев и денисовцев Найденный в одной из пещер обломок кости принадлежал девочке, жившей примерно 50 тысяч лет назад и происходившей от двух разных видов.

Археологи нашли швейную иглу, которой более 50 тысяч лет Игла сделана из кости птицы и, что интересно, она до сих пор острая, с четким, круглым отверстием для нити.