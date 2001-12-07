Раздел: Невероятное
Археологи нашли в Денисовой пещере древний «карандаш»
Не так давно в пещере находили древние украшения.
Археологи нашли в Денисовой пещере древний «карандаш» - кусочек гематита, который был обработан 45-50 тысяч лет назад.
Предположительно, его использовали в художественных целях, сообщается в пресс-релизе Института археологии и этнографии СО РАН. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.
Денисова пещера находится в южной части Алтайского края и знаменита тем, что здесь в разное время обитали три вида людей - вымершие неандертальцы, денисовцы и люди современного типа. Более того, неандертальцы и денисовские люди жили здесь примерно в одно время и периодически пересекались. Об этом свидетельствуют следы ДНК, найденные в одних и тех же культурных слоях, а еще в Денисовой пещере были найдены останки прямого потомка двух вымерших видов - девочки-подростка, которая была дочерью неандерталки и денисовца.
Археологи находили в пещере многочисленные артефакты, в частности, каменные орудия, костяные бусины, подвески из зубов животных и поделочных камней. Здесь же нашли древнейшую известную иглу, которую, предположительно, сделали около 50 тысяч лет назад, и, совсем недавно, фрагмент диадемы из бивня мамонта.
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Новой находкой стал кусочек обработанного в форме карандаша гематита - минерала красного цвета, который древние люди использовали в качестве красителя. Ученые нашли его в слое, датированном периодом 45–50 тысяч лет назад. «Это природный пигмент, зафиксированный в виде так называемого карандаша. Поскольку видно, что он был обработан, мы его можем воспринимать как артефакт. Конкретного его применения мы не знаем, но, предположительно, он использовался в каких-то художественных целях. Это первая находка такого рода в Денисовой пещере. В палеолите Алтая подобные предметы известны на еще одной стоянке в Центральном Алтае. Других примеров применения красителей на ранней стадии верхнего палеолита мы не знаем», - говорит директор института, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.
Археологи нашли в Денисовой пещере древний «карандаш» - кусочек гематита, который был обработан 45-50 тысяч лет назад.
Предположительно, его использовали в художественных целях, сообщается в пресс-релизе Института археологии и этнографии СО РАН. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.
Денисова пещера находится в южной части Алтайского края и знаменита тем, что здесь в разное время обитали три вида людей - вымершие неандертальцы, денисовцы и люди современного типа. Более того, неандертальцы и денисовские люди жили здесь примерно в одно время и периодически пересекались. Об этом свидетельствуют следы ДНК, найденные в одних и тех же культурных слоях, а еще в Денисовой пещере были найдены останки прямого потомка двух вымерших видов - девочки-подростка, которая была дочерью неандерталки и денисовца.
Археологи находили в пещере многочисленные артефакты, в частности, каменные орудия, костяные бусины, подвески из зубов животных и поделочных камней. Здесь же нашли древнейшую известную иглу, которую, предположительно, сделали около 50 тысяч лет назад, и, совсем недавно, фрагмент диадемы из бивня мамонта.
Читайте также: Китайские археологи нашли уникальный древний меч
Новой находкой стал кусочек обработанного в форме карандаша гематита - минерала красного цвета, который древние люди использовали в качестве красителя. Ученые нашли его в слое, датированном периодом 45–50 тысяч лет назад. «Это природный пигмент, зафиксированный в виде так называемого карандаша. Поскольку видно, что он был обработан, мы его можем воспринимать как артефакт. Конкретного его применения мы не знаем, но, предположительно, он использовался в каких-то художественных целях. Это первая находка такого рода в Денисовой пещере. В палеолите Алтая подобные предметы известны на еще одной стоянке в Центральном Алтае. Других примеров применения красителей на ранней стадии верхнего палеолита мы не знаем», - говорит директор института, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.
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