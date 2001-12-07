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Обнаружены загадочные древние могилы

Обнаружены загадочные древние могилыВ одной из могил лежало тело молодого человека.

Британские археологи обнаружили несколько могил третьего века до нашей эры, которые содержали останки людей, похороненных при загадочных обстоятельствах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gizmodo.

В одной из могил лежало тело молодого человека, возраст которого достигал 17-25 лет. Он был воином, однако, по мнению ученых, его смерть наступила по естественным причинам. Осмотр останков показал, что перед захоронением в него вонзили пять копий с железными наконечниками и четыре с костяными. По черепу был нанесен сильный удар тупым оружием. Археологи считают, что этот ритуал символизировал собой вторую смерть, которая является достойной воина. Согласно альтернативной гипотезе, люди боялись воскрешения мертвеца, и копья должны были предотвратить это.

Во второй могиле, которая находилась в 55 метрах от первой, были найдены останки пожилого человека 60-70 лет. Он был похоронен в колеснице, в которую предварительно запрягли двух лошадей. Ученые считают, что животных сначала закопали наполовину, чтобы они не смогли двигаться, а затем обезглавили. Отрубленные головы, вероятно, положили на могилу, чтобы те «охраняли» покойника.

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Тело мужчины находилось в позе зародыша. В могилу также положили бронзовую брошь и щит из бронзы, дерева и кожи. Кроме того, археологи нашли кости свиней, которых съели во время похоронного пиршества.
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 Теги: древние могилы, археологи

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Сегодня, 22:52 » Автор: Едгар Букмирза
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