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Раздел: Невероятное  
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Эксперт объяснил невероятную конструкцию пирамиды Хеопса

Эксперт объяснил невероятную конструкцию пирамиды Хеопса Исследователь уверен, что пирамида - это энергетическая машина.

Известная пирамида Хеопса в Гизе – это строение, которое задумывалось как мощнейшая машина. Миллионы туристов ежегодно посещают плато Гизы, чтобы увидеть три островные конструкции: пирамиду царицы, древний мастабас и сфинкс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

К сожалению, даже после детальных исследований ученые не могут понять таинственную структуру строения и его секреты возведения.

Эксперт Кармен Боултер задаётся вопросом, почему в пирамиде отсутствуют фрески и другие украшения. По словам некоторых личностей, украшений нет, поскольку пирамиды – это энергетические машины. Такое мнение поддерживает и Джон Дерингом.

Мужчина общался с одной женщиной, которая побывала внутри седьмого чуда света. Она отмечает, что вошла будто в какую-то машину. У неё было ощущение крайней функциональности. Путешественница не хотела находиться внутри таинственного помещения: какая-то сила давила на неё.

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Ученые отмечают, что пирамиду возвели по приказу фараона Хеопса. Строение должно было служить гробницей. При этом, стоит отметить, эксперты не нашли ни единого документа, который бы подтверждал предположения ученых касательно предназначения пирамид в целом.
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 Теги: пирамида Хеопса, конструкция

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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