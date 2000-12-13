Раздел: Невероятное
Уфологи обнаружили таинственный "вход" в Луну
Необычный объект имеет на удивление правильную форму.
Группа зарубежных уфологов рассматривала виртуальные карты естественного спутника Земли и неожиданно сделала поразительную находку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Энтузиасты не поверили своим глазам, когда разглядели нечто странное внутри ударного кратера Банкрофт на восточной границе Моря Дождей. На видимой стороне Луны оказался хорошо заметен черный прямоугольник, подозрительно напоминающий идеально ровное отверстие. Новость моментально облетела множество сайтов, посвященных уфологии и жизни за пределами Земли.
Тайванский специалист Скотт Уоринг, ставший одним из авторов удивительной находки, убежден, что он и его коллеги обнаружили вход в секретную базу пришельцев, располагающуюся внутри Луны. Скотт давно подозревает, что ближайшее к нам небесное тело может на самом деле являться рукотворным объектом, созданным представителями внеземной цивилизации.
Дескать, видимая нам Луна представляет собой лишь полую оболочку, внутри которой располагается гигантский мегаполис инопланетян. По мнению Уоринга, такая космическая станция появилась на орбите нашей планеты еще задолго до того, как первая рыба выползла на землю. Возможно, Луна была создана «зелеными человечками» для наблюдений за человеческой эволюцией и контроля над нашей расой.
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Так или иначе, уфологи говорят: черный прямоугольник на поверхности Селены является очередным серьезным доказательством того, что Луна не так проста, как нас убеждают ученые всего мира и НАСА в частности. Если данное небесное тело необитаемо, то как тогда объяснить появление на нем описанной аномалии? Не говоря уже о сотнях других подобной этой, столь же непонятных с точки зрения научных взглядов на естественный спутник Земли. Естественный ли?..
Группа зарубежных уфологов рассматривала виртуальные карты естественного спутника Земли и неожиданно сделала поразительную находку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Энтузиасты не поверили своим глазам, когда разглядели нечто странное внутри ударного кратера Банкрофт на восточной границе Моря Дождей. На видимой стороне Луны оказался хорошо заметен черный прямоугольник, подозрительно напоминающий идеально ровное отверстие. Новость моментально облетела множество сайтов, посвященных уфологии и жизни за пределами Земли.
Тайванский специалист Скотт Уоринг, ставший одним из авторов удивительной находки, убежден, что он и его коллеги обнаружили вход в секретную базу пришельцев, располагающуюся внутри Луны. Скотт давно подозревает, что ближайшее к нам небесное тело может на самом деле являться рукотворным объектом, созданным представителями внеземной цивилизации.
Дескать, видимая нам Луна представляет собой лишь полую оболочку, внутри которой располагается гигантский мегаполис инопланетян. По мнению Уоринга, такая космическая станция появилась на орбите нашей планеты еще задолго до того, как первая рыба выползла на землю. Возможно, Луна была создана «зелеными человечками» для наблюдений за человеческой эволюцией и контроля над нашей расой.
Читайте также: Эксперт объяснил невероятную конструкцию пирамиды Хеопса
Так или иначе, уфологи говорят: черный прямоугольник на поверхности Селены является очередным серьезным доказательством того, что Луна не так проста, как нас убеждают ученые всего мира и НАСА в частности. Если данное небесное тело необитаемо, то как тогда объяснить появление на нем описанной аномалии? Не говоря уже о сотнях других подобной этой, столь же непонятных с точки зрения научных взглядов на естественный спутник Земли. Естественный ли?..
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