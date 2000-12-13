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Раздел: Невероятное  
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"Муравей-Дракула" установил новый мировой рекорд

"Муравей-Дракула" установил новый мировой рекорд Этот вид насекомых совершает самые быстрые движения.

Ученые выяснили, что тропический муравей Mystrium camillae является самым быстрым существом на Земле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UkrNews24.

Насекомое способно щелкать жвалами со скоростью более 90 м в секунду – это 320 км в час. Этот вид муравьев обитает в Юго-Восточной Азии и Австралии. Они обладают широкими головами и длинными зазубренными жвалами.

Насекомые умеют их быстро защелкивать, за счет чего наносят противнику удары за 0,5 миллисекунды. Известно, что обитают они под землей или же в стволах деревьев, а питаются гемолимфой своих личинок, которых покусывают, при этом не убивая.

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За это они и получили оригинальное прозвище “муравьи-Дракулы”.
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 Теги: муравей, рекорд

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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