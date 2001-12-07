Раздел: Невероятное
Американец рассказал о встрече с жутким мутантом
Белое существо имело длинные пальцы и морду свиньи.
Рассказывает житель штата Миссури, США, пожелавший остаться анонимным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
"Недавно я ходил на встречу выпускников нашей старшей школы и встретил там свою подругу Эш, с которой в школе мы были закадычными друзьями.
Мы болтали на разные темы, а потом она вдруг спросила "А помнишь чудовище, с мордой как у свиньи, которое мы видели?" Я посмотрел на Эш сначала с непониманием, а потом и в шоке.
Как выяснилось, я совершенно забыл об этом событии. Я был так напуган, что моя память постаралась полностью стереть это ужасное воспоминание из моих мыслей и я вспомнил его лишь когда Эш про него спросила.
Раньше моя семья и семья Эш жила в отдаленной сельской местности, где были лишь грунтовые дороги. Рядом проходила граница национального парка, а до ближайшего города было 25 миль. Это был 2003 год и мне тогда было 13 лет.
У нас обоих были большие семьи и как старшим детям нам приходилось присматривать за младшими братьями и сестрами, которых у меня и Эш было по двое. Самое лучшее время было лето, когда не надо было ходить в школу и мы практически целыми днями торчали на улице, играя в прятки и догонялки.
В тот день наши родители уехали в город, а мы как обычно носились вокруг наших домов и вдруг я заметил что-то белое, что мелькнуло рядом с баллоном с пропаном, стоящим у нашего дома. Я побежал в ту сторону и успел заметить как это белое существо исчезло у колодца
Колодец стоял на нашем большом заднем дворе, где лежали баллоны с пропаном и неподалеку уже росли леса, поэтому места, чтобы спрятаться там было достаточно. Эш тоже заметила это белое существо и прибежала на двор за мной, но наши младшие братья и сестры, играющие на улице, его кажется не видели.
Поначалу я и Эш решили, что это бездомная собака, хотя для собаки это существо было излишне резвым, оно невероятно быстро убежало. Мы не подумали на лесных хищников, потому, что там нет никого крупнее енотов.
Мы начали искать это существо и нашли его у колодца, все еще думая, что это собака. "Бедный песик", - говорили мы и пытались его погладить. И тут мы оба заметили, что лапы этого животного заканчиваются... пальцами. Длинными пальцами, очень похожими на человеческие.
Светлая шерсть существа была грязной и от него плохо пахло. И это был пугающий запах дерьма и смерти, как мне показалось. А когда я увидел его морду, в моей голове не могло уложиться, что у животного может быть такая морда. Она была полностью безволосая и немного похожа на собачью, но с вздернутым носом, напоминающим свиной пятак.
Глаза существа были черные, но с желтыми зрачками и мне они показались очень злыми. К тому же это существо издавало что-то, вроде рычания. Я никогда ранее не видел ничего подобного и не знал до этого ощущения сильного страха перед животным.
А потом сразу что-то случилось. Мы с Эш словно одновременно поняли, что это существо ОЧЕНЬ ОПАСНО. Мы громко закричали и убежали в мой дом. Я помню как кричал другим детям, чтобы они шли в дом, а потом мы забежали внутрь и закрыли дверь на засов.
Мы стояли перед закрытой дверью и я не мог отвести глаз от окон. смотрящих на задний двор, словно боясь, что это существо проникнет через них к нам. И я и Эш были накачены адреналином от ужаса и из-за этого даже не могли говорить. Мы просто стояли и молчали.
Наконец наши младшие братья и сестры прибежали домой, мы впустили их, а позже приехали мои родители и мы с Эш с плачем рассказали им про страшного зверя. Мой отец поверил нам и даже обошел все вокруг с пистолетом, но никого не нашел. Потом он сказал, что может быть это был кабан из леса.
После этого случая и я и Эш никогда больше не играли близко к лесу, а Эш постепенно вообще перестала приходить ко мне.
Все это так сильно шокировало меня, что я никогда не говорил больше про эту историю с Эш и с кем-либо еще. Но когда недавно Эш напомнила мне обо всем, я решил спросить моего младшего брата, помнил ли он что-то.
Брату тогда было 7 лет и он рассказал, что помнит лишь как я и Эш убежали на задний двор. Но когда я начал рассказывать ему о страшном звере, он вдруг прервал меня и он выглядел встревоженным. "Оно было полностью белым?", - спросил меня брат. "Да. И оно было похоже на странную собаку или свинью", - ответил я.
И тут мой брат совсем напугался и вскрикнул "Я видел это существо совсем недавно, всего пару лет назад!" . И у меня от этих его слов мурашки по рукам побежали.
Брат рассказал мне, что два года назад он поздно вечером ехал по той старой грунтовой дороге, подвозя свою девушку, и у него возникли проблемы с тормозами. И когда на одном из участков он в очередной раз чуть не застрял, фары его машины выхватили на обочине странное существо, стоящее вертикально на двух ногах или лапах.
Сначала он решил, что кто-то из местных поставил тут статую, но потом увидел, что оно живое и высокое. В высоту оно достигало не менее 180 см! Оно было покрыто белой, но очень грязной шерстью, а морда напоминала голову собаки.
И прежде чем это существо скрылось в зарослях, брат также успел заметить на его руках или лапах длинные пальцы, похожие на пальцы человека.
Когда моя брат в шоке спросил у своей притихшей девушки, видела ли она это животное, она напугано кивнула. И мой брат, как и я, был так напугал этим случаем, что никогда о нем никому не рассказывал. Потом он сказал мне, что вероятно также заблокировал у себя в памяти эти воспоминания.
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Сейчас я и мой брат хотим обо всем рассказать нашей маме, которая все еще живет в нашем старом доме доме, и спросить у нее, видела ли она что-то подобное и кто по ее мнению мог это быть".
Рассказывает житель штата Миссури, США, пожелавший остаться анонимным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
"Недавно я ходил на встречу выпускников нашей старшей школы и встретил там свою подругу Эш, с которой в школе мы были закадычными друзьями.
Мы болтали на разные темы, а потом она вдруг спросила "А помнишь чудовище, с мордой как у свиньи, которое мы видели?" Я посмотрел на Эш сначала с непониманием, а потом и в шоке.
Как выяснилось, я совершенно забыл об этом событии. Я был так напуган, что моя память постаралась полностью стереть это ужасное воспоминание из моих мыслей и я вспомнил его лишь когда Эш про него спросила.
Раньше моя семья и семья Эш жила в отдаленной сельской местности, где были лишь грунтовые дороги. Рядом проходила граница национального парка, а до ближайшего города было 25 миль. Это был 2003 год и мне тогда было 13 лет.
У нас обоих были большие семьи и как старшим детям нам приходилось присматривать за младшими братьями и сестрами, которых у меня и Эш было по двое. Самое лучшее время было лето, когда не надо было ходить в школу и мы практически целыми днями торчали на улице, играя в прятки и догонялки.
В тот день наши родители уехали в город, а мы как обычно носились вокруг наших домов и вдруг я заметил что-то белое, что мелькнуло рядом с баллоном с пропаном, стоящим у нашего дома. Я побежал в ту сторону и успел заметить как это белое существо исчезло у колодца
Колодец стоял на нашем большом заднем дворе, где лежали баллоны с пропаном и неподалеку уже росли леса, поэтому места, чтобы спрятаться там было достаточно. Эш тоже заметила это белое существо и прибежала на двор за мной, но наши младшие братья и сестры, играющие на улице, его кажется не видели.
Поначалу я и Эш решили, что это бездомная собака, хотя для собаки это существо было излишне резвым, оно невероятно быстро убежало. Мы не подумали на лесных хищников, потому, что там нет никого крупнее енотов.
Мы начали искать это существо и нашли его у колодца, все еще думая, что это собака. "Бедный песик", - говорили мы и пытались его погладить. И тут мы оба заметили, что лапы этого животного заканчиваются... пальцами. Длинными пальцами, очень похожими на человеческие.
Светлая шерсть существа была грязной и от него плохо пахло. И это был пугающий запах дерьма и смерти, как мне показалось. А когда я увидел его морду, в моей голове не могло уложиться, что у животного может быть такая морда. Она была полностью безволосая и немного похожа на собачью, но с вздернутым носом, напоминающим свиной пятак.
Глаза существа были черные, но с желтыми зрачками и мне они показались очень злыми. К тому же это существо издавало что-то, вроде рычания. Я никогда ранее не видел ничего подобного и не знал до этого ощущения сильного страха перед животным.
А потом сразу что-то случилось. Мы с Эш словно одновременно поняли, что это существо ОЧЕНЬ ОПАСНО. Мы громко закричали и убежали в мой дом. Я помню как кричал другим детям, чтобы они шли в дом, а потом мы забежали внутрь и закрыли дверь на засов.
Мы стояли перед закрытой дверью и я не мог отвести глаз от окон. смотрящих на задний двор, словно боясь, что это существо проникнет через них к нам. И я и Эш были накачены адреналином от ужаса и из-за этого даже не могли говорить. Мы просто стояли и молчали.
Наконец наши младшие братья и сестры прибежали домой, мы впустили их, а позже приехали мои родители и мы с Эш с плачем рассказали им про страшного зверя. Мой отец поверил нам и даже обошел все вокруг с пистолетом, но никого не нашел. Потом он сказал, что может быть это был кабан из леса.
После этого случая и я и Эш никогда больше не играли близко к лесу, а Эш постепенно вообще перестала приходить ко мне.
Все это так сильно шокировало меня, что я никогда не говорил больше про эту историю с Эш и с кем-либо еще. Но когда недавно Эш напомнила мне обо всем, я решил спросить моего младшего брата, помнил ли он что-то.
Брату тогда было 7 лет и он рассказал, что помнит лишь как я и Эш убежали на задний двор. Но когда я начал рассказывать ему о страшном звере, он вдруг прервал меня и он выглядел встревоженным. "Оно было полностью белым?", - спросил меня брат. "Да. И оно было похоже на странную собаку или свинью", - ответил я.
И тут мой брат совсем напугался и вскрикнул "Я видел это существо совсем недавно, всего пару лет назад!" . И у меня от этих его слов мурашки по рукам побежали.
Брат рассказал мне, что два года назад он поздно вечером ехал по той старой грунтовой дороге, подвозя свою девушку, и у него возникли проблемы с тормозами. И когда на одном из участков он в очередной раз чуть не застрял, фары его машины выхватили на обочине странное существо, стоящее вертикально на двух ногах или лапах.
Сначала он решил, что кто-то из местных поставил тут статую, но потом увидел, что оно живое и высокое. В высоту оно достигало не менее 180 см! Оно было покрыто белой, но очень грязной шерстью, а морда напоминала голову собаки.
И прежде чем это существо скрылось в зарослях, брат также успел заметить на его руках или лапах длинные пальцы, похожие на пальцы человека.
Когда моя брат в шоке спросил у своей притихшей девушки, видела ли она это животное, она напугано кивнула. И мой брат, как и я, был так напугал этим случаем, что никогда о нем никому не рассказывал. Потом он сказал мне, что вероятно также заблокировал у себя в памяти эти воспоминания.
Читайте также: "Муравей-Дракула" установил новый мировой рекорд
Сейчас я и мой брат хотим обо всем рассказать нашей маме, которая все еще живет в нашем старом доме доме, и спросить у нее, видела ли она что-то подобное и кто по ее мнению мог это быть".
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