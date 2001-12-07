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Раздел: Невероятное  
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Светящиеся огни над Ладожским озером удалось заснять на видео

Светящиеся огни над Ладожским озером удалось заснять на видео Происхождение НЛО остается неизвестным.

На днях рыбаки зафиксировали над Ладожским озером странное явление в виде летающих в небе загадочных объектов с яркими огнями. Любительское видео, снятое на смартфон удивленными жителями Карелии, вскоре появилось в Сети интернет и заинтересовало многих уфологов, в том числе и зарубежных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Эксперты делают всевозможные предположения, однако практически все уверены, что это не природное явление – уж слишком оно похоже на летательные аппараты. Вот только не понятно – какие?

Дело в том, что эти НЛО не издавали никаких звуков, плыли по небу очень медленно, и, откровенно говоря, вызвали недоумение не только у свидетелей, но и у специалистов-уфологов, которые так и не смогли идентифицировать их с точки зрения своей официально непризнанной науки.

Вполне возможно, предположили аналитики, что это были какие-то военные летательные аппараты, скажем, созданные по типу секретных самолетов TR-3B. Однако и в этом случае остается загадкой, чьи это самолеты и что они делали над Ладогой.

Безусловно, НЛО могут быть и неземного происхождения, в этом случае все становится более объяснимым – и загадочность огней, и неопределенность в действиях, и беззвучность: дело в том, что у пришельцев может быть любая техника, недоступная нашему пониманию, как и запредельные цели.

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Но если это так, то российским рыбакам удалось снять одно из интереснейших НЛО. Во-первых, над Россией они появляются не так часто, как, скажем, над Америкой (или их снимают не так часто), а во-вторых, сами летательные аппараты весьма странные, никак не похожие на традиционные «летающие тарелки» и «летающие сигары»…

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 Теги: Россия, НЛО

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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