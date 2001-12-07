Светящиеся огни над Ладожским озером удалось заснять на видео

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Американский марсоход «Curiosity» которому удалось довольно успешно освоиться в ландшафте Красной планеты, произвел несколько кадров, от которых исследователям только и остается, что чесать головы. Так, на одном из переданных «Curiosity» на Землю видео, можно отчетливо различить, как некий объект неспешно поднимается над