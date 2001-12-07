Раздел: Невероятное
Светящиеся огни над Ладожским озером удалось заснять на видео
Происхождение НЛО остается неизвестным.
На днях рыбаки зафиксировали над Ладожским озером странное явление в виде летающих в небе загадочных объектов с яркими огнями. Любительское видео, снятое на смартфон удивленными жителями Карелии, вскоре появилось в Сети интернет и заинтересовало многих уфологов, в том числе и зарубежных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Эксперты делают всевозможные предположения, однако практически все уверены, что это не природное явление – уж слишком оно похоже на летательные аппараты. Вот только не понятно – какие?
Дело в том, что эти НЛО не издавали никаких звуков, плыли по небу очень медленно, и, откровенно говоря, вызвали недоумение не только у свидетелей, но и у специалистов-уфологов, которые так и не смогли идентифицировать их с точки зрения своей официально непризнанной науки.
Вполне возможно, предположили аналитики, что это были какие-то военные летательные аппараты, скажем, созданные по типу секретных самолетов TR-3B. Однако и в этом случае остается загадкой, чьи это самолеты и что они делали над Ладогой.
Безусловно, НЛО могут быть и неземного происхождения, в этом случае все становится более объяснимым – и загадочность огней, и неопределенность в действиях, и беззвучность: дело в том, что у пришельцев может быть любая техника, недоступная нашему пониманию, как и запредельные цели.
Читайте также: Американец рассказал о встрече с жутким мутантом
Но если это так, то российским рыбакам удалось снять одно из интереснейших НЛО. Во-первых, над Россией они появляются не так часто, как, скажем, над Америкой (или их снимают не так часто), а во-вторых, сами летательные аппараты весьма странные, никак не похожие на традиционные «летающие тарелки» и «летающие сигары»…
На днях рыбаки зафиксировали над Ладожским озером странное явление в виде летающих в небе загадочных объектов с яркими огнями. Любительское видео, снятое на смартфон удивленными жителями Карелии, вскоре появилось в Сети интернет и заинтересовало многих уфологов, в том числе и зарубежных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Эксперты делают всевозможные предположения, однако практически все уверены, что это не природное явление – уж слишком оно похоже на летательные аппараты. Вот только не понятно – какие?
Дело в том, что эти НЛО не издавали никаких звуков, плыли по небу очень медленно, и, откровенно говоря, вызвали недоумение не только у свидетелей, но и у специалистов-уфологов, которые так и не смогли идентифицировать их с точки зрения своей официально непризнанной науки.
Вполне возможно, предположили аналитики, что это были какие-то военные летательные аппараты, скажем, созданные по типу секретных самолетов TR-3B. Однако и в этом случае остается загадкой, чьи это самолеты и что они делали над Ладогой.
Безусловно, НЛО могут быть и неземного происхождения, в этом случае все становится более объяснимым – и загадочность огней, и неопределенность в действиях, и беззвучность: дело в том, что у пришельцев может быть любая техника, недоступная нашему пониманию, как и запредельные цели.
Читайте также: Американец рассказал о встрече с жутким мутантом
Но если это так, то российским рыбакам удалось снять одно из интереснейших НЛО. Во-первых, над Россией они появляются не так часто, как, скажем, над Америкой (или их снимают не так часто), а во-вторых, сами летательные аппараты весьма странные, никак не похожие на традиционные «летающие тарелки» и «летающие сигары»…
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