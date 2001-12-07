Раздел: Невероятное
АМС Mars InSight показала первое «селфи» с Красной планеты
Фотография составлена из 52 частей.
Американская автоматическая станция Mars InSight, которая успешно высадилась на Марсе, прислала на Землю первое "селфи" сделанное на поверхности Красной планеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Первое селфи! Я чувствую себя здоровой, энергичной и цельной. Это я на Maрсе!", - с юмором подписали астрономы NASA снимок.
Фотография представляет собой изображение, составленное из 11 снимков, сделанных с помощью камеры, установленной на роботизированной "руке" аппарата. На ней видны солнечные панели станции и ее корпус, в том числе инструменты, предназначенные для проведения исследований.
Помимо снимка самого аппарата, на Землю было отправлено изображение "рабочего места" Mars InSight - участка поверхности планеты размером два на четыре метра прямо перед аппаратом. Эта фотография составлена сразу из 52 частей. Такой подробный снимок нужен специалистам для того, чтобы определить, куда именно поместить инструменты аппарата. Ученые хотят избежать при их установке камней, размер которых превышает 1,3 см.
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При посадке аппарата на Марс команда NASA специально выбирала место в районе нагорья Элизиум, где камней относительно мало. Когда аппарат отправил на Землю снимки окружающей местности, стало понятно, что условия оказались еще лучше, чем ожидалось. "Практически полное отсутствие камней, холмов и ям означает, что наши инструменты будут в безопасности", - отметил руководитель научной программы исследований Марса Брюс Банердт.
Американская автоматическая станция Mars InSight, которая успешно высадилась на Марсе, прислала на Землю первое "селфи" сделанное на поверхности Красной планеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Первое селфи! Я чувствую себя здоровой, энергичной и цельной. Это я на Maрсе!", - с юмором подписали астрономы NASA снимок.
Фотография представляет собой изображение, составленное из 11 снимков, сделанных с помощью камеры, установленной на роботизированной "руке" аппарата. На ней видны солнечные панели станции и ее корпус, в том числе инструменты, предназначенные для проведения исследований.
Помимо снимка самого аппарата, на Землю было отправлено изображение "рабочего места" Mars InSight - участка поверхности планеты размером два на четыре метра прямо перед аппаратом. Эта фотография составлена сразу из 52 частей. Такой подробный снимок нужен специалистам для того, чтобы определить, куда именно поместить инструменты аппарата. Ученые хотят избежать при их установке камней, размер которых превышает 1,3 см.
Читайте также: В Черном море нашли самый старый сохранившийся корабль
При посадке аппарата на Марс команда NASA специально выбирала место в районе нагорья Элизиум, где камней относительно мало. Когда аппарат отправил на Землю снимки окружающей местности, стало понятно, что условия оказались еще лучше, чем ожидалось. "Практически полное отсутствие камней, холмов и ям означает, что наши инструменты будут в безопасности", - отметил руководитель научной программы исследований Марса Брюс Банердт.
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