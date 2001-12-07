» » АМС Mars InSight показала первое «селфи» с Красной планеты
Раздел: Невероятное  
0

АМС Mars InSight показала первое «селфи» с Красной планеты

АМС Mars InSight показала первое «селфи» с Красной планетыФотография составлена из 52 частей.

Американская автоматическая станция Mars InSight, которая успешно высадилась на Марсе, прислала на Землю первое "селфи" сделанное на поверхности Красной планеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"Первое селфи! Я чувствую себя здоровой, энергичной и цельной. Это я на Maрсе!", - с юмором подписали астрономы NASA снимок.

Фотография представляет собой изображение, составленное из 11 снимков, сделанных с помощью камеры, установленной на роботизированной "руке" аппарата. На ней видны солнечные панели станции и ее корпус, в том числе инструменты, предназначенные для проведения исследований.

Помимо снимка самого аппарата, на Землю было отправлено изображение "рабочего места" Mars InSight - участка поверхности планеты размером два на четыре метра прямо перед аппаратом. Эта фотография составлена сразу из 52 частей. Такой подробный снимок нужен специалистам для того, чтобы определить, куда именно поместить инструменты аппарата. Ученые хотят избежать при их установке камней, размер которых превышает 1,3 см.

Читайте также: В Черном море нашли самый старый сохранившийся корабль

При посадке аппарата на Марс команда NASA специально выбирала место в районе нагорья Элизиум, где камней относительно мало. Когда аппарат отправил на Землю снимки окружающей местности, стало понятно, что условия оказались еще лучше, чем ожидалось. "Практически полное отсутствие камней, холмов и ям означает, что наши инструменты будут в безопасности", - отметил руководитель научной программы исследований Марса Брюс Банердт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Марс, Mars InSight

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:33 » Автор: Анна Мартынова
     532
     0

Похожие новости по теме

InSight показал себя в новом селфи на Марсе InSight показал себя в новом селфи на Марсе

Космический корабль использовал камеру на своей роботизированной руке.

Один из помощников аппарата InSight сделал снимок Марса Один из помощников аппарата InSight сделал снимок Марса

Снимок был сделан на расстоянии шести тысяч километров от поверхности планеты.

Аппарат InSight совершил посадку на Марс и уже прислал первое фото Аппарат InSight совершил посадку на Марс и уже прислал первое фото

InSight уже сделал первое фото и "селфи".

Mars InSight готовится к посадке Mars InSight готовится к посадке

Снижение в атмосфере займет около 6,5 минуты.

NASA запускает миссию по изучению внутренних объектов Марса NASA запускает миссию по изучению внутренних объектов Марса

InSight Mars – это первая миссия, которая должна детально изучить Марс изнутри.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх