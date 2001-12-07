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Раздел: Невероятное  
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Ученые расстроены новостью об исчезновении метана из атмосферы Марса

Ученые расстроены новостью об исчезновении метана из атмосферы МарсаМетана там нет практически совсем.

Наличие этого газа свидетельствует о возможном существовании биологических видов на Красной планете.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Ученые расстроены новостью об исчезновении метана из атмосферы Марса и намерены проводить дополнительные проверки, чтобы разобраться в ситуации. Впервые данный газ на Красной планете обнаружили в 2004 году с помощью аппарата Mars Express. Спустя десять лет оборудование зафиксировало еще больше метана, чем прежде.

Эта новость обрадовала ученых, поскольку его наличие дарит надежду встретить разумную жизнь на Марсе или хотя бы примитивные микроорганизмы. Новые исследования планеты аппаратом TGO показали, что метана там нет практически совсем.

Астрономы убеждены, газ поступает в атмосферу Марса из внешних источников. Сейчас физики склоняются к мнению, что образование метана на Красной планете происходит циклически. То есть за ростом наступает спад.

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В атмосфере Марса постоянно остаются органические вещества, поступающие извне. По предположениям ученых, из них должен образовываться метан. Почему этого не происходит в настоящий момент остается невыясненным. TGO будет функционировать на Марсе до 2022 года, поэтому у физиков есть время ответить на интересующие их вопросы об этом космическом объекте.
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 Теги: Ученые, атмосфера, Марс

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Сегодня, 23:04 » Автор: Едгар Букмирза
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