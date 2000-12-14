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Ученые рассказали о новых последствиях глобального потепления

Ученые рассказали о новых последствиях глобального потепленияГлобальное потепление привело к появлению рыб-мутантов

Иглобрюхие - это не только весьма необычные рыбки, но и довольно ценный деликатес. Готовить их позволено только поварам со специальной лицензией, однако из-за появления рыб-мутантов многим скоро придется пересмотреть свои гастрономические пристрастия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Иглобрюхие рыбы, обитающие в Японии - один из самых дорогих и изысканных деликатесов в мире. Один килограмм такой рыбы может стоить до 30 000 йен, но если его приготовить неправильно - угощение может обернуться отравлением. Увы, по словам ученых, подобные случаи будут теперь происходить намного чаще, чем раньше, и всему виной глобальное потепление.

Науке известны 50 видов рыбы фугу. Лишь 22 из них по закону можно употреблять в пищу, и готовить их имеют право лишь повара, прошедшие специальный курс обучения и получившие лицензию. Тем не менее, даже многолетняя практика оказывается бессильна. Хироши Такахаши, доцент Национального университета рыбного хозяйства, отметил, что за последние шесть лет гибридные мальки-мутанты встречаются все чаще. Причина этого проста: из-за глобального увеличения температуры Мировой океан разогревается, что ведет за собой изменения на всех уровнях океанического биоценоза - начиная от кораллов и крошечного фотосинтезирующего планктона и заканчивая крупной рыбой.

Некоторые из рыб фугу, известные как T. stictonotus, в результате были вынуждены отправиться в северные воды. Там их поджидали «двоюродные братья» -T. snyderi. Вместе эти две вида спарились и создали новые виды рыб. Но что же в этом катастрофичного? В природе такая миграция совершенно естественна. Однако суть заключается в том, что у этих рыб различается средний уровень концентрации токсичных веществ в организме - а значит их нужно готовить по‑разному. Если повар ошибется и примет гибрид за ту или иную породу, то и вероятность летального исхода после такого «деликатеса» крайне велика.

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Кроме того, глобальное потепление провоцирует небывалый рост числа микроскопических зеленых водорослей с необычайно высоким уровнем органических токсинов в организме. Рыба есть водоросли, человек ест рыбу - и так даже мясо обычной трески может стать причиной серьезного отравления. За последние несколько лет это происходит все чаще и, увы, ученые пока не нашли действенные контрмеры.
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 Теги: муравей, планета

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Сегодня, 01:27 » Автор: Татьяна Ларина
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