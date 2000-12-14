Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили древнее украшение из бивня мамонта
Предполагают, что артефакт создали 45-50 тысяч лет назад.
В Денисовой пещере на Алтае археологи нашли фрагменты диадемы из бивня мамонта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Предполагают, что артефакт создали 45-50 тысяч лет назад.
Судя по потертостям на кости, древние люди носили диадему на себе. Отсутствие на ней резьбы и украшений свидетельствует о том, что она не была культовым украшением, ею пользовались в повседневной жизни. На одном из концов кости сохранились отверстия, которое могли просверлить, чтобы продевать шнурок и завязывать диадему.
Исследователи считают, что жители пещеры сами делали диадемы. Об этом свидетельствуют найденные в пещере заготовки и фрагменты, оставшиеся от обработки бивней. Артефакт нашли в слое, который был датирован периодом 45-50 тысяч лет.
"Бивень мамонта использовался древними людьми как материал для изготовления многих предметов, прежде всего, украшений - бусин, подвесок, браслетов, но из него также делали иглы и наконечники. Что касается древнейших диадем, то это довольно редкая находка, причем, не только в Денисовой пещере, но и в мире", - рассказал младший научный сотрудник РАН Александр Федорченко.
Читайте также: Ученые нашли необычный бивень мамонта
"При этом найденный фрагмент достаточно большой - от затылка к лицевой части виска и, судя по толщине пластины и достаточно большому диаметру, предмет предназначался для крупноголового мужчины. При изготовлении таких предметов их сначала тщательно вымачивали, чтобы материал приобрел пластичность и не трескался при обработке", - добавил он.
В Денисовой пещере на Алтае археологи нашли фрагменты диадемы из бивня мамонта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Предполагают, что артефакт создали 45-50 тысяч лет назад.
Судя по потертостям на кости, древние люди носили диадему на себе. Отсутствие на ней резьбы и украшений свидетельствует о том, что она не была культовым украшением, ею пользовались в повседневной жизни. На одном из концов кости сохранились отверстия, которое могли просверлить, чтобы продевать шнурок и завязывать диадему.
Исследователи считают, что жители пещеры сами делали диадемы. Об этом свидетельствуют найденные в пещере заготовки и фрагменты, оставшиеся от обработки бивней. Артефакт нашли в слое, который был датирован периодом 45-50 тысяч лет.
"Бивень мамонта использовался древними людьми как материал для изготовления многих предметов, прежде всего, украшений - бусин, подвесок, браслетов, но из него также делали иглы и наконечники. Что касается древнейших диадем, то это довольно редкая находка, причем, не только в Денисовой пещере, но и в мире", - рассказал младший научный сотрудник РАН Александр Федорченко.
Читайте также: Ученые нашли необычный бивень мамонта
"При этом найденный фрагмент достаточно большой - от затылка к лицевой части виска и, судя по толщине пластины и достаточно большому диаметру, предмет предназначался для крупноголового мужчины. При изготовлении таких предметов их сначала тщательно вымачивали, чтобы материал приобрел пластичность и не трескался при обработке", - добавил он.
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