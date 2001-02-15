Раздел: Невероятное
Поверхность Марса будет изучать беспилотник
Планируется, что вес устройства составит не более пяти килограммов.
В настоящее время Красная планета изучается или с помощью спутников (орбитальных модулей), или посредством роверов. Но если первые делают фотоснимки, на которых не видны важные детали, то марсоходы двигаются по поверхности планеты слишком медленно. И то и другое - малоэффективно для быстрого и качественного фото-зондирования планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Вот почему исследователи Университета Аризоны задались целью создать нечто среднее, то есть летающее над поверхностью Марса и в то же время не очень далеко отрывающееся от нее. И такое решение было найдено – создать крылатый марсианский планер. И он уже почти готов!
Это надувной беспилотник весом всего в 5 килограммов с размахом крыльев в 570 сантиметров. Именно он, возможно, уже в ближайшие годы станет летать над Красной планетой, отыскивая на ней такие интересные детали, которые нам, как говорится, сегодня и не снились.
Пока марсианский планер существует лишь в стадии дизайн-проекта. По задумке его создателей, на Марс этот дрон, первоначально в виде свернутого куба, будет доставлен и выпущен в атмосферу специальной капсулой. Здесь планер развернет свои крылья, закачав в них азот, после чего они под воздействием ультрафиолета солнца затвердеют (состоят из специального материала) - и приблизительно через час уникальный дрон будет готов к выполнению своей миссии.
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Этот беспилотник может подниматься на высоту до 1800 метров и в то же время опускаться сравнительно низко, чтобы снять мельчайшие детали, интересные исследователям Красной планеты. Это будет хороший помощник для ученых, который сделает не только качественные снимки, но и в дальнейшем отыщет необходимый район для высадки первой марсианской команды, то есть оптимальное место для начальной колонизации данной планеты.
В настоящее время Красная планета изучается или с помощью спутников (орбитальных модулей), или посредством роверов. Но если первые делают фотоснимки, на которых не видны важные детали, то марсоходы двигаются по поверхности планеты слишком медленно. И то и другое - малоэффективно для быстрого и качественного фото-зондирования планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Вот почему исследователи Университета Аризоны задались целью создать нечто среднее, то есть летающее над поверхностью Марса и в то же время не очень далеко отрывающееся от нее. И такое решение было найдено – создать крылатый марсианский планер. И он уже почти готов!
Это надувной беспилотник весом всего в 5 килограммов с размахом крыльев в 570 сантиметров. Именно он, возможно, уже в ближайшие годы станет летать над Красной планетой, отыскивая на ней такие интересные детали, которые нам, как говорится, сегодня и не снились.
Пока марсианский планер существует лишь в стадии дизайн-проекта. По задумке его создателей, на Марс этот дрон, первоначально в виде свернутого куба, будет доставлен и выпущен в атмосферу специальной капсулой. Здесь планер развернет свои крылья, закачав в них азот, после чего они под воздействием ультрафиолета солнца затвердеют (состоят из специального материала) - и приблизительно через час уникальный дрон будет готов к выполнению своей миссии.
Читайте также: NASA так и не удалось связаться с марсоходом Opportunity
Этот беспилотник может подниматься на высоту до 1800 метров и в то же время опускаться сравнительно низко, чтобы снять мельчайшие детали, интересные исследователям Красной планеты. Это будет хороший помощник для ученых, который сделает не только качественные снимки, но и в дальнейшем отыщет необходимый район для высадки первой марсианской команды, то есть оптимальное место для начальной колонизации данной планеты.
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