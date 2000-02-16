Раздел: Невероятное
Китаец заснял передвижение деревьев в лесу
Происходящее на видео выглядит довольно странно.
Жуткое видео появилось в китайской социальной сети «Douyin». На записи, сделанной двумя парнями, виднеются ели, которые передвигаются, словно живые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Китайцы во время происшествия находились в лесу, внезапно они заметили за одним заснеженным холмом активно двигающиеся деревья. Как только видеодоказательства были готовы, молодые люди поспешили покинуть лес.
Многие пользователи китайского сайта уверены, что видео является постановочным. По мнению скептиков, парни могли махать ветками перед камерой, «играя» с перспективой. Качество съемки вполне могло позволить осуществить мистификацию.
Нашлись также люди, которые привели некоторые мифы и сказания о ходячих антропоморфных деревьях. В текстах говорится, что такие создания защищают природу, охраняя своих «прикованных» собратьев. Этот защитник называется лешим или лесовиком.
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Мы о мире практически ничего не знаем, поэтому глупо что-то категорически отрицать или, наоборот, безоговорочно принимать за правду. Если мы, по убеждениям некоторых людей, живем в матрице, то в нашем мире могут происходить самые разные аномалии, являющиеся компьютерной графикой.
Жуткое видео появилось в китайской социальной сети «Douyin». На записи, сделанной двумя парнями, виднеются ели, которые передвигаются, словно живые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Китайцы во время происшествия находились в лесу, внезапно они заметили за одним заснеженным холмом активно двигающиеся деревья. Как только видеодоказательства были готовы, молодые люди поспешили покинуть лес.
Многие пользователи китайского сайта уверены, что видео является постановочным. По мнению скептиков, парни могли махать ветками перед камерой, «играя» с перспективой. Качество съемки вполне могло позволить осуществить мистификацию.
Нашлись также люди, которые привели некоторые мифы и сказания о ходячих антропоморфных деревьях. В текстах говорится, что такие создания защищают природу, охраняя своих «прикованных» собратьев. Этот защитник называется лешим или лесовиком.
Читайте также: Психолог рассказал, как глобальное потепление изменит людей
Мы о мире практически ничего не знаем, поэтому глупо что-то категорически отрицать или, наоборот, безоговорочно принимать за правду. Если мы, по убеждениям некоторых людей, живем в матрице, то в нашем мире могут происходить самые разные аномалии, являющиеся компьютерной графикой.
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