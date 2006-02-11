В США изобрели искусственный кофе, не отличающийся от обычного

Напиток имеет такой же вкус, как и традиционный кофе.



Как утверждают специалисты стартапа «Atomo» из города Сиэтла (штат Вашингтон), предложившие миру молекулярный кофе, их напиток, в отличие, например, от искусственного мяса или молока, обладает неоспоримым преимуществом, сообщает



Он ничем - ни своим вкусом, ни воздействием на организм - не отличается от натурального продукта наивысшего сорта. Микробиолог компании Джаррет Стопфорт поясняет:



"Мы идентифицировали на молекулярном уровне более сорока различных соединений, содержащихся в натуральном кофе и отвечающих за вкус, аромат, цвет и воздействие напитка на организм, а потому наш искусственно созданный аналог практически ничем от него не отличается. Однако производить его можно из легкодоступных природных продуктов, которые дешевле кофейных зерен, требующих сложной индустрии выращивания, сбора, транспортировки и переработки. Но главное – им не страшна угроза исчезновения, а ведь она нависла над 60 процентами кофейных плантаций по причине изменения климата и проблем с рабочей силой".



А вот что говорит директор стартапа Энди Клайч:



"Мы намеренно не пошли на создание растворимого кофе, поскольку знаем пристрастие большинства людей к традиционному приготовлению напитка из молотых зерен. Наш продукт произведен из экологически чистого натурального сырья. Все остальное – коммерческая тайна. Однако могу сказать, что молекулярный аналог, не уступающий лучшим сортам натурального кофе, будет стоить не более 40 центов за чашку, что, согласитесь, очень дешево".



Компания «Atomo» уверена, что ее напиток уже вскоре получит широкое распространение на фоне сокращения производства (а значит, и резкого подорожания) натурального кофе. Что ж, поживем – увидим. Если заявленные компанией высокие характеристики продукта (вкупе с обещанной низкой ценой) найдут подтверждение у потребителей, то успех ему гарантирован.



К сведению: исследователи Королевских ботанических садов в Кью Великобритании утверждают, что кофейные плантации в мире постепенно уменьшаются и уже вскоре будут на грани исчезновения. Причины этого кроются в изменении климата на планете, а также из-за появления новых видов грибков и вредителей, вымирания пчел и так далее, что во многом связано с отрицательным воздействием на биосферу планеты неразумной человеческой деятельности.



Читайте также: Сотрясение мозга превратило мужчину в музыкального гения



Например, доктор Дэвис – один из ведущих ученых Англии и соавтор данного исследования заявил, что такое положение дел может стать для мира настоящей катастрофой, поскольку в кофейной индустрии сегодня занято более 100 миллионов людей. В этом случае молекулярный искусственный кофе, о котором шла речь в данной статье, будет хорошим подспорьем лишь кофеманам, но никак не исправит проблему в мировой экономике. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Как утверждают специалисты стартапа «Atomo» из города Сиэтла (штат Вашингтон), предложившие миру молекулярный кофе, их напиток, в отличие, например, от искусственного мяса или молока, обладает неоспоримым преимуществом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter Он ничем - ни своим вкусом, ни воздействием на организм - не отличается от натурального продукта наивысшего сорта. Микробиолог компании Джаррет Стопфорт поясняет:"Мы идентифицировали на молекулярном уровне более сорока различных соединений, содержащихся в натуральном кофе и отвечающих за вкус, аромат, цвет и воздействие напитка на организм, а потому наш искусственно созданный аналог практически ничем от него не отличается. Однако производить его можно из легкодоступных природных продуктов, которые дешевле кофейных зерен, требующих сложной индустрии выращивания, сбора, транспортировки и переработки. Но главное – им не страшна угроза исчезновения, а ведь она нависла над 60 процентами кофейных плантаций по причине изменения климата и проблем с рабочей силой".А вот что говорит директор стартапа Энди Клайч:"Мы намеренно не пошли на создание растворимого кофе, поскольку знаем пристрастие большинства людей к традиционному приготовлению напитка из молотых зерен. Наш продукт произведен из экологически чистого натурального сырья. Все остальное – коммерческая тайна. Однако могу сказать, что молекулярный аналог, не уступающий лучшим сортам натурального кофе, будет стоить не более 40 центов за чашку, что, согласитесь, очень дешево".Компания «Atomo» уверена, что ее напиток уже вскоре получит широкое распространение на фоне сокращения производства (а значит, и резкого подорожания) натурального кофе. Что ж, поживем – увидим. Если заявленные компанией высокие характеристики продукта (вкупе с обещанной низкой ценой) найдут подтверждение у потребителей, то успех ему гарантирован.К сведению: исследователи Королевских ботанических садов в Кью Великобритании утверждают, что кофейные плантации в мире постепенно уменьшаются и уже вскоре будут на грани исчезновения. Причины этого кроются в изменении климата на планете, а также из-за появления новых видов грибков и вредителей, вымирания пчел и так далее, что во многом связано с отрицательным воздействием на биосферу планеты неразумной человеческой деятельности.Например, доктор Дэвис – один из ведущих ученых Англии и соавтор данного исследования заявил, что такое положение дел может стать для мира настоящей катастрофой, поскольку в кофейной индустрии сегодня занято более 100 миллионов людей. В этом случае молекулярный искусственный кофе, о котором шла речь в данной статье, будет хорошим подспорьем лишь кофеманам, но никак не исправит проблему в мировой экономике.





Загрузка...