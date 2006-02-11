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Астрономы выбрали название для места высадки «Чанъэ-4»
Международный астрономический союз утвердил названия объектов на обратной стороне Луны.
Международный астрономический союз утвердил название региона высадки китайской лунной станции "Чанъэ-4" и других объектов, которые располагаются на обратной стороне Луны. Как сообщается на сайте союза, названия всех объектов связаны с китайской культурой, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Так, место высадки "Чанъэ-4" назвали "База Тяньхэ", наименование происходит от древнекитайского обозначения Млечного Пути. Отмечается также, что три небольших кратера, которые располагаются вокруг места высадки, назвали "Тянцзинь", "Хегу" и "Жинью" в честь персонажей китайской народной сказки "Пастушка и ткач". Центральный пик кратера Карман получил обозначение "Гора Тай" в честь вершины Тайшань в китайской провинции Шаньдун.
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"Чанъэ-4" запустили 8 декабря, она совершила посадку в кратере Карман 3 января в 04:26 по Киеву. В 18:22 ее покинул луноход "Юйту", оснащенный панорамной камерой, радиолокатором, спектрометром для изучения состава грунта и экзосферы Луны и анализатором нейтральных атомов.
Международный астрономический союз утвердил название региона высадки китайской лунной станции "Чанъэ-4" и других объектов, которые располагаются на обратной стороне Луны. Как сообщается на сайте союза, названия всех объектов связаны с китайской культурой, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Так, место высадки "Чанъэ-4" назвали "База Тяньхэ", наименование происходит от древнекитайского обозначения Млечного Пути. Отмечается также, что три небольших кратера, которые располагаются вокруг места высадки, назвали "Тянцзинь", "Хегу" и "Жинью" в честь персонажей китайской народной сказки "Пастушка и ткач". Центральный пик кратера Карман получил обозначение "Гора Тай" в честь вершины Тайшань в китайской провинции Шаньдун.
Читайте также: Древние храмы инков могут быть разрушены микробами
"Чанъэ-4" запустили 8 декабря, она совершила посадку в кратере Карман 3 января в 04:26 по Киеву. В 18:22 ее покинул луноход "Юйту", оснащенный панорамной камерой, радиолокатором, спектрометром для изучения состава грунта и экзосферы Луны и анализатором нейтральных атомов.
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