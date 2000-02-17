Раздел: Невероятное
Европейские эксперты назвали причину трагедии на перевале Дятлова
Выводы ученых отрицают мистическую природу происшествия.
В 1959 году произошла трагедия, которую по сей день расследуют некоторые эксперты. Очередную версию случившегося опубликовали участники шведской экспедиции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Они уверены, что молодые люди погибли вследствие неблагоприятных погодных условий – бури, которая началась на горе Холтчахль.
Ранее появившаяся версия о лавине была опровергнута: глыбы снега не смогли бы развить нужную скорость для такого сокрушения. Во время похода группы Дятлова на горе стояла гробовая тишина. Эксперты даже не могут представить ужас, который пережили молодые люди.
Недавно, 1 февраля, появилось предположение, что группа была уничтожена из-за военных испытаний: якобы люди оказались не в то время не в том месте. Напомним, лыжников из Уральского политехнического института нашли полвека назад в окрестностях горы Отортен. Руководил туристической группой Игорь Дятлов.
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В официальных документах указано, что люди умерли от обморожения. При этом, важно отметить, следователи закрыли глаза на многочисленные ранения студентов.
В 1959 году произошла трагедия, которую по сей день расследуют некоторые эксперты. Очередную версию случившегося опубликовали участники шведской экспедиции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Они уверены, что молодые люди погибли вследствие неблагоприятных погодных условий – бури, которая началась на горе Холтчахль.
Ранее появившаяся версия о лавине была опровергнута: глыбы снега не смогли бы развить нужную скорость для такого сокрушения. Во время похода группы Дятлова на горе стояла гробовая тишина. Эксперты даже не могут представить ужас, который пережили молодые люди.
Недавно, 1 февраля, появилось предположение, что группа была уничтожена из-за военных испытаний: якобы люди оказались не в то время не в том месте. Напомним, лыжников из Уральского политехнического института нашли полвека назад в окрестностях горы Отортен. Руководил туристической группой Игорь Дятлов.
Читайте также: Ученые создали самый прочный и легкий материал
В официальных документах указано, что люди умерли от обморожения. При этом, важно отметить, следователи закрыли глаза на многочисленные ранения студентов.
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