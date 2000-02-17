Раздел: Невероятное
На поверхности Марса засняли гигантский зуб
Находка стала возможной благодаря снимкам NASA.
Скотт Уоринг опять порадовал своих подписчиков уникальным открытием. В этот раз он заметил на марсианских снимках зуб огромного создания, которое подобно мегалодону. Длина зуба составила примерно 25 сантиметров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Останки удалось обнаружить на снимках, которые прислало устройство НАСА в рамках миссии «Ровер». Ученые агентства не обратили внимание на деталь, тогда как Скотт увидел в окаменелости знакомые формы. Зуб оказался точно такой же формы, как земной, найденный некоторое время назад и принадлежащий доисторической акуле.
Скотт лично владеет несколькими зубами мегалодона: один, длиной 7 дюймов, принадлежал взрослой особи, а второй, 2,5-дюймовый, принадлежал малышу. Форма и размер земных и инопланетных останков говорят об одном: создания питались плотью других морских существ.
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По мнению эксперта, марсианский мегалодон мог иметь меньшие размеры и обитать на суше. Следы наличия когда-либо воды на Красной планете по сей день не обнаружены. Согласно другой версии, существа по сей день живут на Марсе, но в толще земли. Если это так, то астронавты в опасности: в любой момент после высадки они могут стать пищей. Может быть, инопланетные хищники находятся в стадии анабиоза.
Скотт Уоринг опять порадовал своих подписчиков уникальным открытием. В этот раз он заметил на марсианских снимках зуб огромного создания, которое подобно мегалодону. Длина зуба составила примерно 25 сантиметров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Останки удалось обнаружить на снимках, которые прислало устройство НАСА в рамках миссии «Ровер». Ученые агентства не обратили внимание на деталь, тогда как Скотт увидел в окаменелости знакомые формы. Зуб оказался точно такой же формы, как земной, найденный некоторое время назад и принадлежащий доисторической акуле.
Скотт лично владеет несколькими зубами мегалодона: один, длиной 7 дюймов, принадлежал взрослой особи, а второй, 2,5-дюймовый, принадлежал малышу. Форма и размер земных и инопланетных останков говорят об одном: создания питались плотью других морских существ.
Читайте также: Европейские эксперты назвали причину трагедии на перевале Дятлова
По мнению эксперта, марсианский мегалодон мог иметь меньшие размеры и обитать на суше. Следы наличия когда-либо воды на Красной планете по сей день не обнаружены. Согласно другой версии, существа по сей день живут на Марсе, но в толще земли. Если это так, то астронавты в опасности: в любой момент после высадки они могут стать пищей. Может быть, инопланетные хищники находятся в стадии анабиоза.
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