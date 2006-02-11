Раздел: Невероятное
В Австралии обнаружили рекордно длинную тропу динозавров
По тропе проходили представители трех разных видов динозавров.
Австралийские палеонтологи обнаружили в Квинследе дорожку из окаменелых следов динозавров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Это самые отчетливые отпечатки динозавров, найденные на территории Австралии. По мнению ученых, это тропа, по которой проходили представители трех разных видов динозавров – зауроподов, орнитоподов и тероподов. Подобное соседство встречается невероятно редко.
Самый большой след оставил зауропод. Следы орнитопода и теропода оказались гораздо меньше.
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Возраст находки оценен примерно в 95 миллионов лет. Длина тропы превышает 40 метров, что делает ее самой длинной из известных.
Австралийские палеонтологи обнаружили в Квинследе дорожку из окаменелых следов динозавров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Это самые отчетливые отпечатки динозавров, найденные на территории Австралии. По мнению ученых, это тропа, по которой проходили представители трех разных видов динозавров – зауроподов, орнитоподов и тероподов. Подобное соседство встречается невероятно редко.
Самый большой след оставил зауропод. Следы орнитопода и теропода оказались гораздо меньше.
Читайте также: В египетской пирамиде нашли загадочный скелет
Возраст находки оценен примерно в 95 миллионов лет. Длина тропы превышает 40 метров, что делает ее самой длинной из известных.
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