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Ученые рассказали, что уничтожает знаменитый Мачу-Пикчу
Священный город инков разрушают микробы.
Священный город инков под названием Мачу-Пикчу в опасности: по уверению ученых, в ближайшее десятилетие его съедят микробы. Микроскопические организмы активно поедают гранит, который является основой всего строения.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Невидимые вредители пробираются внутрь стен через трещины, а затем начинают выедать минеральные вещества. Регулярные «трапезы» приводят к превращению материала в труху. По словам археологов, сейчас Новое чудо света находится не в лучшем состоянии, а через 10-20 лет от него, скорее, и вовсе ничего не останется.
Анализ микроорганизмов вызвался произвести Университет страны Басков в Бильбао (Испания). Его сотрудники взяли некоторые образцы материала, в которых увидели неимоверное количество лишайников, водорослей и цианобактерий. Все они разлагают грунт и питаются продуктами распада.
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Ситуацию усугубляет пористость гранита: микроорганизмы могут без проблем проникать внутрь материала. Пока что неизвестно, как можно остановить разрушение строения.
Священный город инков под названием Мачу-Пикчу в опасности: по уверению ученых, в ближайшее десятилетие его съедят микробы. Микроскопические организмы активно поедают гранит, который является основой всего строения.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Невидимые вредители пробираются внутрь стен через трещины, а затем начинают выедать минеральные вещества. Регулярные «трапезы» приводят к превращению материала в труху. По словам археологов, сейчас Новое чудо света находится не в лучшем состоянии, а через 10-20 лет от него, скорее, и вовсе ничего не останется.
Анализ микроорганизмов вызвался произвести Университет страны Басков в Бильбао (Испания). Его сотрудники взяли некоторые образцы материала, в которых увидели неимоверное количество лишайников, водорослей и цианобактерий. Все они разлагают грунт и питаются продуктами распада.
Читайте также: В Испании нашли массовое захоронение собак
Ситуацию усугубляет пористость гранита: микроорганизмы могут без проблем проникать внутрь материала. Пока что неизвестно, как можно остановить разрушение строения.
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