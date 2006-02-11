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Ученые рассказали, что уничтожает знаменитый Мачу-Пикчу

Ученые рассказали, что уничтожает знаменитый Мачу-ПикчуСвященный город инков разрушают микробы.

Священный город инков под названием Мачу-Пикчу в опасности: по уверению ученых, в ближайшее десятилетие его съедят микробы. Микроскопические организмы активно поедают гранит, который является основой всего строения.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Невидимые вредители пробираются внутрь стен через трещины, а затем начинают выедать минеральные вещества. Регулярные «трапезы» приводят к превращению материала в труху. По словам археологов, сейчас Новое чудо света находится не в лучшем состоянии, а через 10-20 лет от него, скорее, и вовсе ничего не останется.

Анализ микроорганизмов вызвался произвести Университет страны Басков в Бильбао (Испания). Его сотрудники взяли некоторые образцы материала, в которых увидели неимоверное количество лишайников, водорослей и цианобактерий. Все они разлагают грунт и питаются продуктами распада.

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Ситуацию усугубляет пористость гранита: микроорганизмы могут без проблем проникать внутрь материала. Пока что неизвестно, как можно остановить разрушение строения.
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 Теги: Мачу-Пикчу, микробы

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