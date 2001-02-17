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Ученые зафиксировали самую яркую вспышку звезды
Астрономы зафиксировали вспышку звезды в миллиарды раз ярче Солнца.
С помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла ученые обнаружили вспышку звезды, яркость которой превышает солнечную в 10 млрд раз. Они наблюдали за звездой JW 566.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Публичные люди.
Во время исследования ученые наблюдали за звездой, которая расположена на расстоянии 1269 световых лет от Земли в созвездии Тельца. Ученые рассказывают, что вспышка произошла еще в 2016 году и «может быть наиболее яркой из известных вспышек, ассоциированных с молодыми звездными объектами», а также «первой корональной вспышкой, выявленной в субмиллиметровом диапазоне».
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Светило принадлежит к звездам типа T Тельца, класса переменных звезд. По мнению исследователей, звезде менее 10 млн лет и она сейчас в стадии бурного роста. Отмечается, что ученым удалось заметить вспышку, несмотря на то, что она была очень короткой. Исследователи считают, что JW 566 активно аккретирует вещество от полевого диска, окружающего ее, а вспышка была связана с нарушением магнитного поля, направляющи вещество к звезде.
С помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла ученые обнаружили вспышку звезды, яркость которой превышает солнечную в 10 млрд раз. Они наблюдали за звездой JW 566.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Публичные люди.
Во время исследования ученые наблюдали за звездой, которая расположена на расстоянии 1269 световых лет от Земли в созвездии Тельца. Ученые рассказывают, что вспышка произошла еще в 2016 году и «может быть наиболее яркой из известных вспышек, ассоциированных с молодыми звездными объектами», а также «первой корональной вспышкой, выявленной в субмиллиметровом диапазоне».
Читайте также: "Калашников" презентовал самовзрывающийся беспилотник
Светило принадлежит к звездам типа T Тельца, класса переменных звезд. По мнению исследователей, звезде менее 10 млн лет и она сейчас в стадии бурного роста. Отмечается, что ученым удалось заметить вспышку, несмотря на то, что она была очень короткой. Исследователи считают, что JW 566 активно аккретирует вещество от полевого диска, окружающего ее, а вспышка была связана с нарушением магнитного поля, направляющи вещество к звезде.
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