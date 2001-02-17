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Орангутанги освоили орудие для добычи пищи
Орангутанги большую часть времени проводят на деревьях.
Ученые выяснили, что орангутанги научились принимать выгодные решения в зависимости от них использовать орудия или нет. Так, если животные понимали, что достать им любимую еду удастся только с помощью орудия, даже если менее привлекательную еду можно было взять со стола, то они его смело использовали.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Однако, если орудие оказалось менее практичным, то приматы не брезговали более доступной, но менее предпочтительной пищей, передает PLoS ONE.
Отметим, что ареалом обитания этих млекопитающих являются тропические леса на островах Борнео и Суматра.
Читайте также: Новый вид под угрозой: в джунглях массово вымирают орангутанги
Известно, что орангутанги большую часть времени проводят на деревьях и питаются фруктами, причем предпочитают сладкие и мясистые плоды.
Ученые выяснили, что орангутанги научились принимать выгодные решения в зависимости от них использовать орудия или нет. Так, если животные понимали, что достать им любимую еду удастся только с помощью орудия, даже если менее привлекательную еду можно было взять со стола, то они его смело использовали.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Однако, если орудие оказалось менее практичным, то приматы не брезговали более доступной, но менее предпочтительной пищей, передает PLoS ONE.
Отметим, что ареалом обитания этих млекопитающих являются тропические леса на островах Борнео и Суматра.
Читайте также: Новый вид под угрозой: в джунглях массово вымирают орангутанги
Известно, что орангутанги большую часть времени проводят на деревьях и питаются фруктами, причем предпочитают сладкие и мясистые плоды.
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