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Раздел: Невероятное  
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Названы самые вероятные сценарии конца света

Названы самые вероятные сценарии конца светаВопрос мусолится чуть ли не каждый год.

Очень часто мы слышим о страшных сценариях конца света, который якобы вот-вот должен произойти. В прессе этот вопрос мусолится чуть ли не каждый день - какую только катастрофу не пророчат Земле.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на akcenty.com.ua.

Портал Naked-science собрал в кучу все самые популярные версии Армагеддона, которые существуют в нашем обществе.

В частности, в список наиболее вероятных сценариев, которые могут произойти в ближайшее время, попали: ядерная, химическая или биологическая война, смертельная эпидемия, большой голод, глобальное потепление и уничтожение экологии, ослабление магнитного поля Земли.

Также в список входят:

- Сильная активность и извержение сразу нескольких огромных вулканов

- Громадные астероиды и планеты, которые могут столкнуться с Землей

- Вспышка гамма-излучения неподалеку от Солнечной системы.

- Превращение человека в модифицированных роботов

- Сближение Земли с черной дырой.

- Вторжение на нашу планету инопланетной расы

В долгосрочной перспективе:

- возможное сближение нашей Солнечной системы с некой звездой Gliese 710 через полтора миллиона лет

- сближение Галактики Андромеда с нашей Галактикой, примерно через три миллиарда лет

- смерть небесного светила - Солнца, через пять миллиардов лет.

- смерть Вселенной в результате нового Большого взрыва

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Напомним, библейский эксперт из США Пол Макгуайр уверен, что причиной конца света может стать Третья мировая. Он говорит, что Земля уже сейчас «бьется в конвульсиях» от причудливой погоды, экономических беспорядков и стихийных бедствий. Число стихийных бедствий с каждым годом растет. Эксперт говорит, что конец света является возвращением Христа на Землю для того, чтобы восстановить рай.
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 Теги: конец света, сценарий

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Сегодня, 22:44 » Автор: Эдгар Букмирза
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