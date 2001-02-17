Раздел: Невероятное
Названы самые вероятные сценарии конца света
Вопрос мусолится чуть ли не каждый год.
Очень часто мы слышим о страшных сценариях конца света, который якобы вот-вот должен произойти. В прессе этот вопрос мусолится чуть ли не каждый день - какую только катастрофу не пророчат Земле.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на akcenty.com.ua.
Портал Naked-science собрал в кучу все самые популярные версии Армагеддона, которые существуют в нашем обществе.
В частности, в список наиболее вероятных сценариев, которые могут произойти в ближайшее время, попали: ядерная, химическая или биологическая война, смертельная эпидемия, большой голод, глобальное потепление и уничтожение экологии, ослабление магнитного поля Земли.
Также в список входят:
- Сильная активность и извержение сразу нескольких огромных вулканов
- Громадные астероиды и планеты, которые могут столкнуться с Землей
- Вспышка гамма-излучения неподалеку от Солнечной системы.
- Превращение человека в модифицированных роботов
- Сближение Земли с черной дырой.
- Вторжение на нашу планету инопланетной расы
В долгосрочной перспективе:
- возможное сближение нашей Солнечной системы с некой звездой Gliese 710 через полтора миллиона лет
- сближение Галактики Андромеда с нашей Галактикой, примерно через три миллиарда лет
- смерть небесного светила - Солнца, через пять миллиардов лет.
- смерть Вселенной в результате нового Большого взрыва
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Напомним, библейский эксперт из США Пол Макгуайр уверен, что причиной конца света может стать Третья мировая. Он говорит, что Земля уже сейчас «бьется в конвульсиях» от причудливой погоды, экономических беспорядков и стихийных бедствий. Число стихийных бедствий с каждым годом растет. Эксперт говорит, что конец света является возвращением Христа на Землю для того, чтобы восстановить рай.
Очень часто мы слышим о страшных сценариях конца света, который якобы вот-вот должен произойти. В прессе этот вопрос мусолится чуть ли не каждый день - какую только катастрофу не пророчат Земле.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на akcenty.com.ua.
Портал Naked-science собрал в кучу все самые популярные версии Армагеддона, которые существуют в нашем обществе.
В частности, в список наиболее вероятных сценариев, которые могут произойти в ближайшее время, попали: ядерная, химическая или биологическая война, смертельная эпидемия, большой голод, глобальное потепление и уничтожение экологии, ослабление магнитного поля Земли.
Также в список входят:
- Сильная активность и извержение сразу нескольких огромных вулканов
- Громадные астероиды и планеты, которые могут столкнуться с Землей
- Вспышка гамма-излучения неподалеку от Солнечной системы.
- Превращение человека в модифицированных роботов
- Сближение Земли с черной дырой.
- Вторжение на нашу планету инопланетной расы
В долгосрочной перспективе:
- возможное сближение нашей Солнечной системы с некой звездой Gliese 710 через полтора миллиона лет
- сближение Галактики Андромеда с нашей Галактикой, примерно через три миллиарда лет
- смерть небесного светила - Солнца, через пять миллиардов лет.
- смерть Вселенной в результате нового Большого взрыва
Читайте также: Названы самые вероятные причины гибели человечества
Напомним, библейский эксперт из США Пол Макгуайр уверен, что причиной конца света может стать Третья мировая. Он говорит, что Земля уже сейчас «бьется в конвульсиях» от причудливой погоды, экономических беспорядков и стихийных бедствий. Число стихийных бедствий с каждым годом растет. Эксперт говорит, что конец света является возвращением Христа на Землю для того, чтобы восстановить рай.
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