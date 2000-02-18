Раздел: Невероятное
Раскрыта загадка необычной картины венгерского художника
Полотно "Старый рыбак" не такое простое, как кажется на первый взгляд.
Многие художники создавали загадочные, почти мистические картины. Среди них такие известные, как «Джоконда» Леонардо да Винчи, или менее известные, но с еще большей долей мистицизма, как «Плачущий мальчик» итальянского художника Джованни Браголина либо «Руки противятся ему» американского живописца Билла Стоунхема, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Считается, что Леонардо да Винчи специально создал столь необычное полотно, видимо, решив сделать свою «Мону Лизу» вечной тайной для потомков. Но есть и такие картины, скажем, Ивана Крамского или Ильи Репина, которые имеют странное воздействие на людей и даже на их судьбы, хотя сами художники при этом не задавались целью создавать нечто сверхъестественное – оно получилось у них как бы само собой.
Художник-самоучка из Венгрии Тивадар Костка Чонтвари, надо полагать, в своем художественном творчестве тяготел, как и Леонардо да Винчи, к осмысленному созданию картин-загадок. По крайней мере, именно таковой оказалось его полотно «Старый рыбак», созданный в 1902 году.
С первого взгляда в этой картине нет ничего необычного, на ней изображен старый человек, отдавший рыбному промыслу всю свою жизнь, и, судя даже по его глазам, повидавшему на своем веку немало горя и всевозможных лишений. Но когда люди смотрели на полотно Чонтвари, у них постоянно возникало ощущение напряженности от какой-то двойственности восприятия. И только более чем через столетие загадка данного полотна была разрешена.
Оказалось, если к середине картины подставить вертикально зеркало, то с одной стороны ее отобразится Бог, а с другой - Дьявол. Причем если первый спокойно сидит в лодке на фоне прекрасной горы и спокойных вод, то второй восседает на вулкане и позади него бушует штормовое озеро.
Уточним, что Тивадар Чонтвари был не профессиональным художником, а аптекарем, то есть обладал профессией загадочной и отчасти даже мистической для своего времени (не нужно сравнивать с современными провизорами, которые превратились сегодня в обычных продавцов лекарств). Более того, он всегда слыл не от мира сего, некоторые современники даже считали его сумасшедшим. Может, поэтому ему пришла в голову столь интересная задумка - показать двойственность натуры человека, в которой легко уживаются две противоположные сущности. Причем выполнил он эту работу так талантливо, что человек, смотрящий на полотно, «понимал» замысел художника только на подсознательном уровне.
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«Фокус» с зеркалом хоть и раскрыл тайну «Старого рыбака», однако никак не обесценил (скорее, наоборот) эту фантастическую картину, которая буквально притягивает и завораживает, а потом еще долго не отпускает, будоража в человеке какие-то потаенные чувства и устремления к совершенству через преодоление своей двойственности - извечной борьбы добра и зла…
Многие художники создавали загадочные, почти мистические картины. Среди них такие известные, как «Джоконда» Леонардо да Винчи, или менее известные, но с еще большей долей мистицизма, как «Плачущий мальчик» итальянского художника Джованни Браголина либо «Руки противятся ему» американского живописца Билла Стоунхема, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Считается, что Леонардо да Винчи специально создал столь необычное полотно, видимо, решив сделать свою «Мону Лизу» вечной тайной для потомков. Но есть и такие картины, скажем, Ивана Крамского или Ильи Репина, которые имеют странное воздействие на людей и даже на их судьбы, хотя сами художники при этом не задавались целью создавать нечто сверхъестественное – оно получилось у них как бы само собой.
Художник-самоучка из Венгрии Тивадар Костка Чонтвари, надо полагать, в своем художественном творчестве тяготел, как и Леонардо да Винчи, к осмысленному созданию картин-загадок. По крайней мере, именно таковой оказалось его полотно «Старый рыбак», созданный в 1902 году.
С первого взгляда в этой картине нет ничего необычного, на ней изображен старый человек, отдавший рыбному промыслу всю свою жизнь, и, судя даже по его глазам, повидавшему на своем веку немало горя и всевозможных лишений. Но когда люди смотрели на полотно Чонтвари, у них постоянно возникало ощущение напряженности от какой-то двойственности восприятия. И только более чем через столетие загадка данного полотна была разрешена.
Оказалось, если к середине картины подставить вертикально зеркало, то с одной стороны ее отобразится Бог, а с другой - Дьявол. Причем если первый спокойно сидит в лодке на фоне прекрасной горы и спокойных вод, то второй восседает на вулкане и позади него бушует штормовое озеро.
Уточним, что Тивадар Чонтвари был не профессиональным художником, а аптекарем, то есть обладал профессией загадочной и отчасти даже мистической для своего времени (не нужно сравнивать с современными провизорами, которые превратились сегодня в обычных продавцов лекарств). Более того, он всегда слыл не от мира сего, некоторые современники даже считали его сумасшедшим. Может, поэтому ему пришла в голову столь интересная задумка - показать двойственность натуры человека, в которой легко уживаются две противоположные сущности. Причем выполнил он эту работу так талантливо, что человек, смотрящий на полотно, «понимал» замысел художника только на подсознательном уровне.
Читайте также: Британец обнаружил странные круги на снегу
«Фокус» с зеркалом хоть и раскрыл тайну «Старого рыбака», однако никак не обесценил (скорее, наоборот) эту фантастическую картину, которая буквально притягивает и завораживает, а потом еще долго не отпускает, будоража в человеке какие-то потаенные чувства и устремления к совершенству через преодоление своей двойственности - извечной борьбы добра и зла…
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