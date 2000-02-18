Раздел: Невероятное
Жители канадского города вынуждены покидать дома из-за запаха рыбы
Причиной стала давно закрытая фабрика.
17 лет жители населенного пункта Сэнт-Марис (провинция Ньюфаундленд) страдают от довольно странной проблемы: от заброшенной фабрики, находящейся неподалеку, доносится запах гнилой рыбы. Многие жители (их всего 400) летом покидают свои дома и уезжают к родственникам, так как запах невыносимо терпеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
История началась в 1990 году когда вьетнамец по имени Санх Нго приехал жить в Сэнт-Мэрис и открыл здесь фабрику по приготовлению соуса. Продукт, к слову, нравился далеко не всем, поскольку имел неприятный запах и едкий вкус. В состав соуса входила перетертая рыба.
В 2002 году мужчина куда-то исчез, а завод закрылся. В нем остались 150 чанов с рыбным пюре, от которых и исходит вонь. По некоторым данным, завод был прикрыт Канадским агентством по контролю за качеством продуктов. Однако почему тогда его не ликвидировали по всем правилам?
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Почти за два десятилетия местные жители так и не смогли найти фирму, которая бы принялась за вычищение чанов. Лишь одна села за стол переговоров, но запросила неподъемные 700 тысяч долларов. Сейчас рыба настолько токсичная, что к ней опасно подходить. Люди уверены, что их проблема – это небесная кара. Якобы Высшие силы препятствуют разрешению ситуации.
17 лет жители населенного пункта Сэнт-Марис (провинция Ньюфаундленд) страдают от довольно странной проблемы: от заброшенной фабрики, находящейся неподалеку, доносится запах гнилой рыбы. Многие жители (их всего 400) летом покидают свои дома и уезжают к родственникам, так как запах невыносимо терпеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
История началась в 1990 году когда вьетнамец по имени Санх Нго приехал жить в Сэнт-Мэрис и открыл здесь фабрику по приготовлению соуса. Продукт, к слову, нравился далеко не всем, поскольку имел неприятный запах и едкий вкус. В состав соуса входила перетертая рыба.
В 2002 году мужчина куда-то исчез, а завод закрылся. В нем остались 150 чанов с рыбным пюре, от которых и исходит вонь. По некоторым данным, завод был прикрыт Канадским агентством по контролю за качеством продуктов. Однако почему тогда его не ликвидировали по всем правилам?
Читайте также: Раскрыта загадка необычной картины венгерского художника
Почти за два десятилетия местные жители так и не смогли найти фирму, которая бы принялась за вычищение чанов. Лишь одна села за стол переговоров, но запросила неподъемные 700 тысяч долларов. Сейчас рыба настолько токсичная, что к ней опасно подходить. Люди уверены, что их проблема – это небесная кара. Якобы Высшие силы препятствуют разрешению ситуации.
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