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Раздел: Невероятное  
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В чернобыльской зоне все чаще стали появляться редкие животные

В чернобыльской зоне все чаще стали появляться редкие животные Из-за отсутствия людей животных становится все больше.

Ученые решили посмотреть, какие виды животных обитают в зоне отчуждения. Для этого они установили камеры в разных частях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, а также оставили приманки в виде тушек рыбы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Сперва оборудование зафиксировало полевую мышь, желтогорлую и мышь-малютку. Также на еду слетелись сойки и обыкновенные сороки. Через время лакомство нашли енотовидная собака, восточная норка, обыкновенная выдра, волк, ворона и орлан-белохвост.

Приманки в основном поедали у воды, что вполне логично. Эксперты впервые увидели белохвоста, восточную норку и выдру на кадрах. Все эксперименты проводили ученые из университета Аризоны.

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Они дополнительно изучили скорость поедания рыбы у реки, а также у небольших каналов. У речки, как выяснилось, животные поедали лакомство чаще.
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 Теги: Чернобыль, животные

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