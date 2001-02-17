В чернобыльской зоне все чаще стали появляться редкие животные

Из-за отсутствия людей животных становится все больше.



Ученые решили посмотреть, какие виды животных обитают в зоне отчуждения. Для этого они установили камеры в разных частях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, а также оставили приманки в виде тушек рыбы, сообщает



Сперва оборудование зафиксировало полевую мышь, желтогорлую и мышь-малютку. Также на еду слетелись сойки и обыкновенные сороки. Через время лакомство нашли енотовидная собака, восточная норка, обыкновенная выдра, волк, ворона и орлан-белохвост.



Приманки в основном поедали у воды, что вполне логично. Эксперты впервые увидели белохвоста, восточную норку и выдру на кадрах. Все эксперименты проводили ученые из университета Аризоны.



Читайте также: Раскрыта загадка необычной картины венгерского художника



Они дополнительно изучили скорость поедания рыбы у реки, а также у небольших каналов. У речки, как выяснилось, животные поедали лакомство чаще. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ученые решили посмотреть, какие виды животных обитают в зоне отчуждения. Для этого они установили камеры в разных частях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, а также оставили приманки в виде тушек рыбы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты Сперва оборудование зафиксировало полевую мышь, желтогорлую и мышь-малютку. Также на еду слетелись сойки и обыкновенные сороки. Через время лакомство нашли енотовидная собака, восточная норка, обыкновенная выдра, волк, ворона и орлан-белохвост.Приманки в основном поедали у воды, что вполне логично. Эксперты впервые увидели белохвоста, восточную норку и выдру на кадрах. Все эксперименты проводили ученые из университета Аризоны.Они дополнительно изучили скорость поедания рыбы у реки, а также у небольших каналов. У речки, как выяснилось, животные поедали лакомство чаще.





Загрузка...