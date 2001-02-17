Раздел: Невероятное
Ученые расшифровали старинное наскальное заклинание
Работа специалистов помогла понять предназначение текста.
В Британии внутри пещеры нашли древние заклинания. Люди верили, что надписи отпугивают злых духов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.
Памятник обнаружили в каньоне Кресвелл-Крегс на границе между графствами Ноттинггемпшир и Дербишир в центре Англии.
Ученые считают, что знаки на стенах вырезали между XVI и XIX веками. Местные верили, что в пещерах может таиться нечистая сила и пытались уберечь свой поселок, которая к середине XIX века располагалось вблизи каньона.
"Феи, ведьмы, чего бы вы не боялись, это было там", - говорит исследовательница Алисон Ферн.
В изображениях сочетается христианская символика и языческие мотивы.
Павел Бейкер, директор Фонда наследия Кресвелл, рассказал, что исследователи знали об этих знаках давно, но они не подозревали об их возрасте и назначения.
"Мы говорили людям, что это викторианская граффити. Мы понятия не имели. Вы можете представить, какими дураками мы себя чувствуем?" - сказал он.
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Пещера с рисунками закрыта для посетителей. Исследователи считают, что нашли самую большую коллекцию защитных знаков в стране.
В Британии внутри пещеры нашли древние заклинания. Люди верили, что надписи отпугивают злых духов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.
Памятник обнаружили в каньоне Кресвелл-Крегс на границе между графствами Ноттинггемпшир и Дербишир в центре Англии.
Ученые считают, что знаки на стенах вырезали между XVI и XIX веками. Местные верили, что в пещерах может таиться нечистая сила и пытались уберечь свой поселок, которая к середине XIX века располагалось вблизи каньона.
"Феи, ведьмы, чего бы вы не боялись, это было там", - говорит исследовательница Алисон Ферн.
В изображениях сочетается христианская символика и языческие мотивы.
Павел Бейкер, директор Фонда наследия Кресвелл, рассказал, что исследователи знали об этих знаках давно, но они не подозревали об их возрасте и назначения.
"Мы говорили людям, что это викторианская граффити. Мы понятия не имели. Вы можете представить, какими дураками мы себя чувствуем?" - сказал он.
Читайте также: Жители канадского города вынуждены покидать дома из-за запаха рыбы
Пещера с рисунками закрыта для посетителей. Исследователи считают, что нашли самую большую коллекцию защитных знаков в стране.
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