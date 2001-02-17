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Ученые расшифровали старинное наскальное заклинание

Ученые расшифровали старинное наскальное заклинание Работа специалистов помогла понять предназначение текста.

В Британии внутри пещеры нашли древние заклинания. Люди верили, что надписи отпугивают злых духов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.

Памятник обнаружили в каньоне Кресвелл-Крегс на границе между графствами Ноттинггемпшир и Дербишир в центре Англии.

Ученые считают, что знаки на стенах вырезали между XVI и XIX веками. Местные верили, что в пещерах может таиться нечистая сила и пытались уберечь свой поселок, которая к середине XIX века располагалось вблизи каньона.

"Феи, ведьмы, чего бы вы не боялись, это было там", - говорит исследовательница Алисон Ферн.

В изображениях сочетается христианская символика и языческие мотивы.

Павел Бейкер, директор Фонда наследия Кресвелл, рассказал, что исследователи знали об этих знаках давно, но они не подозревали об их возрасте и назначения.

"Мы говорили людям, что это викторианская граффити. Мы понятия не имели. Вы можете представить, какими дураками мы себя чувствуем?" - сказал он.

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Пещера с рисунками закрыта для посетителей. Исследователи считают, что нашли самую большую коллекцию защитных знаков в стране.
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 Теги: заклинание, расшифровка

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